Gordon Ramsay Ungkap Derita Kanker Kulit

Koki selebritas Gordon Ramsay(AFP/Rudy Carezzevoli / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

KOKI selebritas Gordon Ramsay mengungkapkan dirinya telah menjalani perawatan untuk mengangkat kanker kulit.

Juru masak berusia 58 tahun itu berterima kasih kepada para tenaga kesehatan yang "luar biasa" karena telah mengangkat karsinoma sel basal - sejenis kanker kulit non-melanoma.

Dalam sebuah unggahan di Instagram, Sabtu (30/8), Ramsay menulis bahwa ia "bersyukur dan sangat berterima kasih" kepada tim medisnya atas "kerja reaktif yang cepat".

"Jangan lupa tabir surya Anda akhir pekan ini," tulis Ramsay, seraya menambahkan: "Saya janji ini bukan operasi pengencangan wajah! Saya butuh uang kembali."

Unggahan tersebut memperlihatkan sisi wajahnya setelah perawatan, dengan plester di bawah telinganya.

Para pengguna media sosial membagikan pesan dukungan, termasuk juri TV Robert Rinder, yang mengunggah emoji hati.

Cancer Research UK mendoakan Ramsay agar sehat dan berterima kasih kepadanya karena telah "meningkatkan kesadaran tentang betapa pentingnya tetap aman di bawah sinar matahari".

Komentar tersebut berbunyi: "Carilah tempat teduh, tutupi tubuh, dan oleskan tabir surya secara teratur dan merata."

NHS menyatakan karsinoma sel basal adalah salah satu jenis utama kanker kulit non-melanoma, yang sering kali mudah diobati.

Kanker kulit nonmelanoma terutama disebabkan oleh sinar ultraviolet—yang berasal dari matahari dan digunakan di tempat berjemur—dan bermula di lapisan atas kulit.

Gejala utamanya adalah pertumbuhan atau bercak yang tidak biasa pada kulit, paling sering ditemukan di area yang terpapar sinar matahari seperti wajah, leher, atau tangan.

NHS menyatakan bahwa risiko kanker kulit dapat dikurangi dengan berhati-hati di bawah sinar matahari, termasuk menggunakan dan mengoleskan kembali tabir surya secara teratur.

Ramsay terkenal karena membawakan acara TV populer seperti Hell's Kitchen dan Ramsay's Kitchen Nightmares, serta restoran-restoran berbintang Michelin miliknya. (bbc/Z-1)