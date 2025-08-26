Mengkonsumsi Daging Dapat Memberikan Perlindungan Dari Kanker, Menurut Penelitian

Ilustrasi(freepik)

MAKAN makanan yang kaya protein dari sumber hewani tidak berhubungan dengan peningkatan risiko kematian dan bisa jadi memberikan manfaat perlindungan terhadap kematian yang disebabkan oleh kanker, menurut studi terbaru.

Penelitian yang dipublikasikan dalam Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism ini meninjau informasi dari hampir 16. 000 individu dewasa berusia 19 tahun ke atas, menggunakan Survei Pemeriksaan Kesehatan dan Gizi Nasional (NHAMES III).

Para ilmuwan menyelidiki jumlah protein hewani dan nabati yang biasanya dikonsumsi serta apakah pola ini terkait dengan risiko kematian akibat penyakit jantung, kanker, atau penyebab lainnya.

Mereka tidak menemukan adanya risiko kematian yang lebih tinggi seiring dengan peningkatan konsumsi protein hewani. Malahan, data menunjukkan penurunan yang signifikan namun sederhana dalam angka kematian yang berhubungan dengan kanker pada orang-orang yang mengonsumsi lebih banyak protein hewani.

"Ada banyak kebingungan mengenai protein, seberapa banyak yang seharusnya dikonsumsi, jenisnya, dan dampaknya terhadap kesehatan dalam jangka panjang. Penelitian ini menghadirkan kejelasan yang penting bagi siapa saja yang ingin membuat pilihan yang terinformasi dan berbasis bukti tentang pola makan mereka," jelas Stuart Phillips, seorang Profesor dan Ketua Departemen Kinesiologi di McMaster University yang memimpin penelitian ini.

Tim peneliti menerapkan metode statistik tingkat lanjut, termasuk pendekatan dari National Cancer Institute (NCI) serta pemodelan Markov Chain Monte Carlo (MCMC) multivariat. Teknik ini digunakan untuk memperkirakan asupan makanan jangka panjang sekaligus mengurangi kemungkinan kesalahan pengukuran.

"Sangat penting bagi analisis kami untuk menggunakan metode analisis paling andal untuk menilai asupan protein harian dan risiko kematian. Metode ini memungkinkan kami untuk mempertimbangkan variasi dalam asupan protein harian dan memberikan gambaran lebih tepat mengenai kebiasaan makan jangka panjang," kata Phillips.

Penelitian ini tidak menemukan korelasi antara total asupan protein, baik yang berasal dari hewani maupun nabati, dengan risiko kematian akibat berbagai penyebab, penyakit kardiovaskular, atau kanker. Hasil analisis yang memasukkan protein nabati maupun hewani menunjukkan konsistensi temuan. Protein nabati hanya memberikan dampak minimal terhadap risiko kematian akibat kanker, sementara protein hewani diduga menawarkan perlindungan dalam kadar terbatas.

Studi observasional seperti ini tidak dapat membuktikan hubungan sebab-akibat; namun, penelitian ini sangat berguna untuk mengidentifikasi pola dan keterkaitan dalam populasi yang besar. Ditingkatkan dengan bukti dari uji klinis selama beberapa dekade, hasil ini mendukung keterlibatan protein hewani sebagai bagian dari pola makan yang sehat.

"Apabila mempertimbangkan data observasional seperti ini dan penelitian klinis, jelaslah bahwa makanan yang mengandung protein hewani dan nabati berkontribusi pada kesehatan dan umur panjang," ucap peneliti utama Yanni Papanikolaou, MPH, presiden Nutritional Strategies. (Science daily/Z-2)