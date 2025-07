Rayi Putra Rilis Single Istriku

Rayi Putra dan istri(Instagram @rayiputra26)

MUSISI Rayi Putra kali ini berkarya lewat project solo dengan nuansa yang berbeda dari karya-karyanya selama bermusik di Indonesia menampilkan sisi romantis dan penyayang keluarga lewat lagu bertajuk Istriku.

"Banyak orang yang enggak tahu sisi romantis gue, sisi diri gue yang lebih intim, bagaimana gue membangun sebuah hubungan dengan istri

selama ini, bagaimana gue menjadi seorang family person, semuanya ada di lagu ini," ujar Rayi dalam keterangan resmi, Selasa (29/7).

Lagu yang dirilis di bawah label rekaman Def Jam Recordings itu mengambil inspirasi nyata dari kehidupan personal Rayi dan sang istri selama menjalani biduk rumah tangga.

Lagu ini merujuk pada tujuan, impian, dari sebuah hubungan romantis yang harmonis, bahagia, dan saling mendukung.

"Ini cara gue menjalankan hubungan selama ini. Sisi terdalam dari sebuah kehidupan bersama istri, sebuah couple goals yang ingin kita capai dan raih sampai maut memisahkan," ujarnya.

Melengkapi karya Istriku, anggota grup band RAN ini juga menyiapkan video musik yang tentunya melibatkan sang pujaan hati dalam

proses pembuatannya.

Rayi menyanyikan lagu tersebut di depan sang istri menampilkan hubungan yang manis, mesra, dan hangat memenuhi istilah couple goals. Potongan-potongan klip di masa lalu juga ikut dilibatkan membuat suasana romantis ini terasa merangkum waktu Rayi bersama istrinya.

Menurutnya, lagu ini memang apresiasi khusus yang diberikan kepada sang pujaan hati karena selama keduanya berhubungan sang istri selalu setia menemani di setiap momen kehidupan.

"Tanpa dia, gue mungkin tidak bisa mencapai hal-hal baik yang telah dicapai sejauh ini. Dan yang jelas, dengan kehadiran dia, gue menjadi

pribadi yang lebih baik," ujar Rayi.

Lagu Istriku karya Rayi Putra sudah dapat dinikmati di berbagai digital streaming platform yang ada di Indonesia. (Ant/Z-1)