Random dan Syanai(MI/HO)

BERSIAP mendengarkan hal yang berbeda. Random dan Syanai baru saja mengeluarkan kolaborasi terbaru mereka, sebuah lagu liquid drum and bass yang keren banget, hasil remake dari single city pop Syanai sebelumnya, If We're Really Friends.

Versi baru yang seru ini bakal bisa kamu dengerin di semua platform streaming dan toko digital mulai 1 Agustus 2025.

Awalnya, If We're Really Friends itu cerita soal pertemanan yang keliatannya baik tapi ternyata palsu, dibalut musik city pop yang ceria.

Baca juga : Kolaborasi Tiga Musisi Lintas Generasi Hasilkan When You're With Me

Random, yang memang jago urusan liquid drum and bass, berhasil banget mengubah lagu ini. Dengan beat yang khas dan melodi yang mengalir, dia bikin lagu ini punya nuansa emosional yang baru dan bikin nagih.

Ini sudah jadi kolaborasi ketiga antara Random dan Syanai, menunjukkan kalau mereka memang punya chemistry yang kuat.

Uniknya, kolaborasi mereka ini berawal waktu Syanai masih jadi murid di kelas produksi musik yang diajarin sama Random.

Baca juga : Syanai Rilis Single Kedua, If We're Really Friends

Dari situ, mereka nemuin kecocokan yang bikin karya-karya mereka selalu inovatif dan menarik. Syanai sendiri juga udah nggak asing sama genre drum and bass, jadi dia bisa banget menyatukan visi artistiknya dengan gaya Random.

Lagu ini dirilis lewat Javabass Recordings, label drum and bass nomor satu di Indonesia.

If We're Really Friends juga udah dapet dukungan dari DJ-DJ top kayak Muztang, OSGD, dan Jerome. (Z-1)