Se So Neon Rilis Single New Romantic

Se So Neon(MI/HO)

UNIT musik asal Korea Selatan, Se So Neon, merilis single ketiga dari album <NOW.>, yang berjudul New Romantic.

Band ini dipimpin oleh penulis lagu, produser, serta multiinstrumentalis Soyoon Hwang, yang saat ini menjadi satu-satunya member Se So Neon. Ia juga dikenal melalui proyek solonya, So!YoON!.

Single New Romantic menampilkan alunan synth ringan yang memberikan nuansa gemerlap pada lagu ini, dibalut dengan vokal lembut yang memberikan nuansa hangat dan sendu.

"Aku akui bahwa aku merupakan seseorang yang memiliki aspek jati diri yang beragam, namun satu-satunya yang membuatku merasa canggung dan malu adalah ketika aku merasakan kehangatan dalam hubunganku dengan orang lain," ujarnya.

Merefleksikan kedalaman dari emosi yang dirasakannya, ia menjelaskan bahwa hubungan romantis — mau hubungan yang jelas atau tidak — memberikan dia keberanian untuk menjalani hidup sepenuhnya dan terus melangkah maju dalam hidup.

New Romantic lahir dari caranya sendiri untuk mengungkapkan rasa cinta, penuh harapan tulus yang ia harap bisa diterima dengan baik.

Lagu baru ini merupakan bagian dari album Se So Neon yang telah lama dinantikan, <NOW>, yang akan dirilis pada 15 Agustus 2025 mendatang.

Kental dengan gaya musik lo-fi dan vintage khas Se So Neon, serta spektrum inspirasi musik yang luas, mulai dari blues dan psychedelic rock hingga new wave dan synth pop, album <NOW> akan sebagian besar dibawakan dalam Bahasa Korea.

Membawa tema yang berakar pada masa kini serta alam, <NOW> dibuat menjadi terus relevan terlepas dari kendala bahasa.

"Orang-orang akan merasakan energi dan jiwaku dalam lagu-lagu ini," tutup Soyoon. (Z-1)