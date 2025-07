Adrian Sant Rilis EP Unspoken

Adrian Sant(MI/HO)

ADA banyak hal dalam hidup yang tidak selalu bisa disampaikan dengan kata-kata. Melalui mini album (EP) perdananya yang berjudul Unspoken, Adrian Sant mencoba menuangkan semua rasa yang tidak terucapkan menjadi karya musik yang jujur dan penuh makna.

EP Unspoken telah resmi dirilis di seluruh platform digital, berisi enam lagu yang masing-masing mewakili perjalanan emosi dan cerita yang saling terhubung.

Salah satunya adalah lagu andalan berjudul Jika Ku Bisa Memilih, ciptaan Aldi Nada Permana, yang menjadi karya paling personal untuk Adrian.

Lagu ini juga menjadi titik awal perjalanan kariernya hingga akhirnya bergabung bersama Aquarius Musikindo.

"Versi terbaru lagu ini terasa sangat berbeda dari demo pertamanya. Lebih matang, lebih emosional, dibalut aransemen piano, gitar, dan bass yang saling melengkapi," jelas Adrian.

Tidak hanya itu, dua lagu terbaru di dalam EP ini yaitu It's All About You dan Namira, menjadi kejutan tersendiri. Lagu ciptaan Krisna Triastantya, Happy Andromeda, dan Dimas Bokor ini memberikan warna berbeda dengan nuansa pop yang ringan namun tetap berkarakter.

"Ini adalah pertama kalinya saya merilis EP. Rasanya campur aduk antara gugup dan antusias. Semoga semuanya berjalan lancar," ungkap Adrian. (Z-1)