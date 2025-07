Jake Miller Temukan Keseimbangan Hidup dalam Album Balance

Jake Miller(MI/HO)

PENYANYI, penulis lagu, multiinstrumentalis, sekaligus produser Jake Miller memulai era barunya dengan album kelima, Balance, yang dirilis melalui The Orchard.

Album ini mencakup single hits A Million Ways To Miss You, Mini You, Only Always (feat. NERIAH), Dream You Up, If Heaven Could Share You, dan How On Earth featuring rapper asal Tiongkok, Wang Ziyi.

Lagu-lagu ini dengan cepat menjadi lagu yang sering ia bawakan dalam berbagai panggungannya yang penuh energi, cocok untuk ditambahkan ke setlist yang menggarap semangat dan menyentuh hati penonton di waktu yang bersamaan.

Baca juga : Nabian Rilis EP Bagaimana

"Dengan segala hal yang sedang terjadi dalam hidupku, rasanya penting untuk menemukan keseimbangan dan bertemu orangtua saya sesering mungkin selagi masih bisa," ungkap Miller.

Single utama dari album ini, Rock Bottom, adalah lagu emosional yang ia garap bersama salah satu rekan kolaborator terlamanya, Neriah.

"Lagu ini bercerita tentang titik terendah setelah putus cinta," jelas Miller. "Yang membuat situasinya semakin buruk, mantan kita justru merayakan setiap akhir pekan dan berpesta seakan mereka sudah dengan mudahnya move on dari kita. Lagu ini adalah lagu tersulit yang harus ditulis untuk album ini, tapi sekarang lagu ini justru menjadi salah satu favoritku."

Baca juga : Teddy Swims Rilis Edisi Terlengkap dari Album Debutnya, Tampilkan 32 Lagu

Selain perilisan album ini, Jake juga akan kembali ke kawasan Asia pada September dan menggelar konser di Singapura, Manila, dan Taipei.

Walau tidak mampir ke Indonesia, pendengar Miller di Jakarta merupakan salah satu dari Top 10 Streaming Markets Jake dalam posisi #7.

Hal ini sekaligus menandakan bahwa ia memiliki pendengar setia di Indonesia yang telah menjadi pendengar yang tumbuh menjadi basis penggemar kuat di Asia Tenggara.

Dengan album terbarunya Balance, Miller menawarkan alunan lagu dengan konteks yang lebih personal dan nuansa yang lebih mengakar pada emosi terdalamnya dibandingkan dengan karya-karya sebelumnya. Tur album ini akan menjadi ajang baginya untuk kembali terhubung dengan para penggemarnya. (Z-1)