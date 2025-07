Teddy Swims Rilis Edisi Terlengkap dari Album Debutnya, Tampilkan 32 Lagu

Teddy Swims(MI/HO)

SETELAH sukses menjadi salah satu bintang paling bersinar di musik pop saat ini, Teddy Swims, akhirnya merilis babak terakhir dari album debutnya yang luar biasa, I've Tried Everything But Therapy (Complete Edition), yang sudahbisa didengarkan di seluruh semua platform streaming musik.

Dirilis lewat Warner Records, album ini menghadirkan 32 lagu, termasuk enam lagu baru.

Di edisi Complete Edition ini, Swims tampil luar biasa lewat kolaborasinya dengan BigXthaPlug di lagu All Gas, No Breaks.

Sejak dirilis pekan lalu, Vibe pun memberikan lagu tersebut pujian, "Kami terpesona dengan cara seorang pria begitu terbuka tentang betapa dalamnya perasaan cintanya. Liriknya penuh kelembutan dan manis, mirip dengan lagu-lagu sebelumnya."

Swims memulai perjalanan edisi Complete Edition ini dengan lagu anthem yang penuh emosi, God Went Crazy, yang dipuji UPROXX dengan mengatakan, "Saya bisa bayangkan balada penuh cinta ini menjadi lagu yang mengharukan di pernikahan dan acara-acara lainnya bertahun-tahun ke depan."

Sebagai penutup dari enam lagu baru tersebut, Swims menghadirkan lagu serba personal tentang anaknya yang belum lahir, Small Hands, yang menampilkan pasangannya, Raiche.

Complete Edition adalah cerminan dari Teddy Swims yang paling jujur, penuh warna, dan terpenting.

"I've Tried Everything But Therapy (Complete Edition) adalah bab terakhir dari perjalanan yang telah mengubah hidupku selamanya. Terima kasih atas semua dukungan kalian selama perjalanan gila ini. Ini semua sangat berarti buat diriku," ujar Swims.

"Lagu-lagu di album ini adalah segalanya untukku —dari nasihat yang aku tulis tanpa sadar, yang ternyata justru aku sendiri yang butuh mendengarnya, sampai lagu-lagu jujur tentang patah hati, menemukan cinta, dan menemukan diriku sendiri."

"Terima kasih sudah mengizinkan aku untuk melakukan trauma dump di panggung, terima kasih sudah memutar lagu-lagu ini di perjalanan menuju tempat kerja, dan terima kasih karena sudah menyanyi sekencang-kencangnya di kamar mandi. Aku sayang kalian, aku sayang kalian, aku sayang kalian. Dan yang paling penting, terima kasih untuk semua penulis lagu yang sudah menghabiskan waktu dan tenaga luar biasa untuk bantu aku menemukan suara dan kata-kata yang pas untuk mengungkapkan isi hatiku ke dunia," lanjutnya.

Album ini menjadi rumah untuk lagu-lagu baru Swims dan seluruh lagu dari album I've Tried Everything But Therapy (Part 1) dan I've Tried Everything But Therapy (Part 2), yang mencakup beberapa single seperti Bad Dreams, Guilty, Are You Even Real dengan GIVEON, The Door, serta hit global yang menduduki puncak tangga lagu, Lose Control.

Lagu Lose Control telah meraih sertifikasi Platinum sebanyak 6 kali dengan hampir 4 miliar stream secara global memegang rekor untuk lagu yang paling lama ada di chart Billboard 100 sepanjang sejarah.

Lose Control sempat mencapai posisi #1 dan saat ini berada di posisi #9 setelah 96 minggu bertahan di tangga lagu tersebut, dan jumlahnya terus bertambah. Lagu ini juga sempat meraih posisi #1 di tangga lagu Global Shazam.

Swims sedang berada di tengah-tengah tahun yang luar biasa. Setelah merilis I've Tried Everything But Therapy (Part 2) — yang menampilkan kolaborasi dengan GIVEON, Muni Long, Coco Jones, dan GloRilla — ia tampil membawakan Lose Control di malam puncak penghargaan Grammy 2025, saat ia dinominasikan untuk kategori Best New Artist.

Baru-baru ini, Swims juga dinominasikan untuk 3 BET Awards termasuk Best New Artist, Best Collaboration, dan Best Male R&B/Pop Artist.

Swims juga turut tampil dalam dua kolaborasi menarik yaitu Georgia Ways bersama Quavo dan Luke Bryan, serta Somethin' Bout a Woman bersama Thomas Rhett.

Di akhir tahun ini, Swims dan bandnya, Freak Freely, akan menggelar tur mereka ke Jepang dan Singapura.

Semua pencapaian tersebut terjadi setelah tahun 2024 yang penuh kesuksesan dan didorong oleh prestasi luar biasa dari album I've Tried Everything But Therapy (Part 1).

Swims memberikan penampilan yang luar biasa di MTV VMAs 2024, saat ia meraih tiga nominasi, serta di Billboard Music Awards 2024, ketika ia menerima delapan nominasi dan memenangkan dua penghargaan yaitu Top Hot 100 Song dan Top Radio Song of 2024.

Dengan dirilisnya I've Tried Everything But Therapy (Complete Edition), Swims menutup bab pertama dari perjalanan karirnya yang melesat sembari mempersiapkan diri untuk memulai era berikutnya yang diprediksi akan menjadi yang terbesar, paling berani, dan paling bersinar dalam perjalanan musiknya. (Z-1)