PENYANYI, penulis lagu, dan sensasi Gen-Z asal Amerika Serikat (AS), Alex Warren, telah merilis album baru, You'll Be Alright, Kid, lewat Atlantic Records, Jumat (18/7) lalu.

Perilisan album baru tersebut disertai video klip sinematik baru untuk single Eternity.

Album You'll Be Alright, Kid menampilkan lagu-lagu dari album You'll Be Alright, Kid (Chapter 1) dan 11 lagu baru di antaranya single Ordinary, yang merajai berbagai chart global saat ini, Bloodline (with Jelly Roll), dan On My Mind (with ROSÉ).

Album ini secara keseluruhan ditulis oleh Warren bersama Cal Shapiro dan Mags Duval, serta diproduseri oleh Adam Yaron.

Jika You'll Be Alright, Kid (Chapter 1) membahas tema seputar duka dan kehilangan, You'll Be Alright, Kid adalah lembaran baru yang penuh dengan momen penyembuhan dan harapan.

Sebuah lagu ballad yang menyentuh dan powerful, single Eternity diwarnai dengan produksi musik bernuansa maksimalis yang merangkum kepedihan saat rasa rindu hadir dan keinginan kita sebagai manusia untuk memiliki sesuatu yang bersifat kekal.

Performa vokal Warren yang kuat melahirkan nuansa serba jernih di lagu ini, lengkap dengan instrumentasi bernuansa atmosferik dan lembut serta melodi-melodi yang melankolis. Hasilnya adalah sebuah pengalaman mendengarkan musik yang indah.

Kombinasi dari sifat serba transparan Warren, melodi-melodi yang menyentuh semua pendengarnya, dan storytelling yang intim membuat album 'You'll Be Alright, Kid' sebagai titik evolusi Warren dari seorang content creator yang viral menjadi seorang musisi dengan suara dan visi yang kuat.

Album ini memadukan gaya penulisan lagu yang introspektif dengan sound pop khas Warren. Keduanya merangkum suka dan duka dari masa muda, cinta, dan perjalanan pencarian jati diri yang dengan mudah membuat semua orang di generasinya merasa terhubung.

Single Ordinary dari Warren dirilis pada Februari lalu dan disambut hangat secara global. Tidak heran jika lagu tersebut sudah mengumpulkan lebih dari 1 miliar stream sampai hari ini dan merajai berbagai tangga lagu.

Saat ini, lagu tersebut duduk di posisi #1 di chart Billboard Hot 100 untuk enam minggu berturut-turut selain merajai chart Spotify Global Top 50 dan Billboard Global 200. Ordinary menjadi lagu Top 10 Warren pertama di Billboard Hot 100 dan lagu nomor #1 pertamanya.

Ia menjadi solois pria pertama yang debut di posisi pertama chart tersebut di 2024. Di TikTok, lagu tersebut dipakai oleh lebih dari 659 ribu video. Sebanyak 754 juta stream telah dikumpulkan oleh Ordinary di Spotify dan videonya telah meraup lebih dari 89 juta view di YouTube.

Warren, hingga saat ini, telah mengumpulkan lebih dari 2.4 miliar stream sepanjang kariernya, mengukuhkan dirinya sebagai salah satu sosok paling sukses di generasinya. (Z-1)