Giant Jay Merilis Trilogi Ketiga Runtuh Jadi Utuh

Penyanyi Giant Jay kembali dengan pesan kuat tentang keteguhan dan penemuan diri dalam single terbarunya, Runtuh Jadi Utuh. Lagu ini adalah bagian ketiga dari trilogi yang sangat dinantikan dan terus memukau para pendengar dengan lirik yang dalam dan melodi yang memesona. Dalam Runtuh Jadi Utuh, Giant Jay mengundang pendengar ke ruang refleksi diri, penerimaan diri, dan pada akhirnya, cinta pada diri sendiri. Liriknya mencerminkan transformasi pribadi, saat ia menyanyikan: "Di ruang ini kita kembali Bertemu dengan diriku yang terlahir baru Dan kan kuceritakan sembuhnya lukaku Setelah lama tertatih dalam langkahku" Lagu ini indah menggambarkan perjalanan untuk menemukan kekuatan dan kesembuhan setelah mengalami penderitaan. Vokal emosional Giant Jay dan lirik yang kuat menyentuh hati siapa pun yang pernah menghadapi kesulitan dan muncul lebih kuat di sisi lain. Chorus Runtuh Jadi Utuh mencakup pesan utama dari lagu ini: "Bagaimana ku dapat berdiri Setelah terjatuh dalam sakit didiri ini Bagaimana ku dapat beranjak dan pergi Walau diriku kan selalu mencintaimu" Dalam chorus yang penuh emosi ini, Giant Jay berhadapan dengan kompleksitas cinta dan kesulitan untuk melangkah maju sambil masih merawat perasaanmendalam terhadap seseorang. Lagu ini adalah bentuk komitmen terhadap pertumbuhan diri dan perkembangan pribadi. Saat lagu berlanjut, Giant Jay mengungkapkan kebutuhan akan kemandirian dankebahagiaan: "Tak lagi mencari Tak lagi peduli Ku t'lah bahagia sendiri" Ia menegaskan kemandiriannya dan kebahagiaannya yang baru, tidak lagi mencari atau peduli tentang masa lalu, tetapi tetap setia pada cinta dan dirinya sendiri. Single ini kini tersedia di semua Digital streaming platform, dan Official Music Video nya dapat disaksikan di Pop Art Youtube Channel. (B-4)

