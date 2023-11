Empat Anggota BTS Mulai Proses Persiapan Wajib Militer

EMPAT anggota grup idola K-Pop BTS yang belum menjalani wajib militer telah memulai proses persiapan mereka. Hal itu diungkapkan label BTS, BIGHIT Music. Semua pria sehat Korea Selatan (Korsel) wajib menjalani wajib militer selama setidaknya 18 bulan. Setelah perdebatan sengit selama satu tahun mengenai apakah BTS bisa diberi pengecualian, Jin, anggota tertua grup idola K-Pop itu menjalani wajib militer pada tahun lalu, disusul J-Hope pada April. Baca juga: Spotify Hadirkan Golden di Berbagai Landmark Dunia Rayakan Album Debut Jung Kook Anggota ketiga BTS, Suga, mulai menjalani wajib militer pada September. Kini, empat anggota BTS yang tersisa--RM, Jimin, V, dan Jung Kook--akan segera menjalani wajib militer mereka. "Kami ingin memberi tahu kepada para penggemar bahwa RM, Jimin, V, dan Jung Kokk telah memulai proses pendaftaran untuk wajib militer," ungkap BIGHIT Music. Baca juga: Standing Next to You Jadi Puncak Perilisan Album Baru Golden dari Jungkook BTS "Kami meminta Anda terus mendukung RM, Jimin, V, dan Jung Kook hingga mereka selesai menjalani wajib militer dan kembali dengan selamat," imbuh agensi itu. Sebelum melakukan hiatus, Juni tahun lalu, BTS membukukan enam lagu yang mencapai puncak tangga lagu US Hot 100. Ketujuh anggota grup odila K-Pop itu juga sukses memuncaki tangga lagu Amerika Serikat (AS) lewat single solo mereka. Sejak melakukan debut pada 2013, BTS telah disebut meraup jutaan dolar devisa bagi Korea Selatan dan mendongkrak citra negara tersebut. Mereka telah diundang berbicara di PBB dan bertemu Presiden AS Joe Biden di Gedung Putih. (AFP/Z-1)

