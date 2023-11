Neriah Rilis Versi Deluxe Album Cause of Death

SETELAH kesuksesan album perdananya Cause of Death, yang dirilis bulan lalu, penyanyi dan penulis lagu independen asal Amerika Serikat (AS), Neriah, merilis versi deluxe album tersebut. Menampilkan 24 lagu, para penikmat musik Neriah dapat menyelami musiknya lebih dalam lagi lewat 6 lagu baru termasuk single utama Inside Out. Sejak dirilis, album Cause of Death telah mengumpulkan lebih dari 7 juta stream. Tidak heran jika Neriah menempati posisi #1 di daftar Emerging Artists to Watch People Magazine. Neriah menyebut albumnya sebagai alasan ia dapat menemukan dirinya dan belajar untuk jatuh cinta lagi. Baca juga: Neriah Rilis Album Perdana Cause of Death Selain single-single yang telah neriah lepas seperti Promise Ring dan Go Find Less, edisi deluxe album neriah juga menampilkan lagu kolaborasinya dengan Trevor Daniel, Paris. Suara mereka terdengar menyatu dan saling mengisi satu sama lain. Bagi Neriah, album Cause of Death merangkum perjalanan percintaannya dan mencerminkan semua pengalaman pribadinya. Ia berharap banyak orang dapat merasa terhubung dengan kisah-kisah yang ia bagikan lewat karya-karyanya. Versi standar album Neriah membawa semua pendengarnya melewati berbagai macam ruang emosi mulai dari jatuh cinta hingga merasa hancur berantakan. Penebusan dan kebebasan menjadi topik yang diangkat di versi deluxe albumnya. Baca juga: Neriah Rilis Single Promise Ring Single utama di album ini, Inside Out, menceritakan tentang proses jatuh cinta yang seutuhnya. Lagu tersebut dan 23 lagu lainnya dapat didengarkan di semua platform streaming musik digital. (RO/Z-1)

