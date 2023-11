Aktor Kim Dong-wook Langsungkan Pernikahan 22 Desember Mendatang

KABAR bahagia datang dari dunia hiburan karena aktor Kim Dong-wook dikonfirmasi akan menikahi kekasihnya yang bukan dari kalangan selebriti, Selasa (14/11). Pasangan ini dikabarkan akan menikah pada tanggal 22 Desember. KeyEast, agensi yang mewakili Kim Dong-wook, secara resmi mengumumkan pernikahannya yang akan datang pada tanggal 22 Desember. Upacara tersebut direncanakan akan diadakan di tempat tinggal pasangan di Seoul dan akan bersifat pribadi untuk menghormati status calon pengantin perempuan. Tunangan Kim Dong-wook adalah seorang dari non-selebriti mereka juga menjaga hubungan dengan relatif rendah hati dan akhirnya pasangan ini memutuskan untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Mengingat status non-selebriti calon pengantin perempuan, pernikahan akan diselenggarakan secara private dengan hanya hadirin teman dan keluarga. Aktor ini telah berbagi berita ini dengan teman-teman di lingkungannya, bersama dengan penggemarnya, menandai momen istimewa ini dengan perayaan yang lebih intim. Baca juga: Jin Ki Joo dan Kim Dong Wook Berbagi Cerita Soal My Perfect Stranger Ketika pertama kali diumumkan oleh bintang Delightfully Deceitful ini pada bulan Agustus, berita pernikahan mendatangnya disambut dengan antusiasme dari penggemar. Dalam menyatakan perasaannya tentang memasuki tahap baru dalam hidupnya, ia menyatakan bahwa ia telah bertemu seseorang dengan siapa ia akan menjalani fase berikutnya dalam hidup pada musim dingin ini. Pernyataan ini mencerminkan kasih sayang yang mendalam yang ia miliki untuk calon istrinya dan kebahagiaan yang dirasakannya saat memasuki babak baru dalam hidupnya. Dalam pernyataannya, Kim Dong-wook menyatakan bahwa musim dingin ini, ia akan menikahi seseorang yang telah ia temui dan akan memasuki babak berikutnya dalam hidupnya. Baik sebagai aktor maupun sebagai individu, ia menekankan komitmennya untuk bertanggung jawab dan memberikan penampilan terbaik bagi penggemarnya. Baca juga: Jisoo Blackpink dan Aktor Ahn Bo-hyun Putus, Ada Apa? Ia dengan tulus berterima kasih kepada para penggemarnya atas dukungan dan ucapan selamat dalam kesimpulannya. Kedalaman hubungan Kim Dong-wook dan pasangannya sebagian besar disumbangkan oleh kepercayaan dan iman tulus yang mereka berikan satu sama lain, yang mengarah pada perayaan status pernikahan yang akan datang. Lahir pada tahun 1983, Kim Dong-wook saat ini berusia 40 tahun. Ia pertama kali mendapatkan pengakuan dalam industri hiburan dengan debutnya dalam film Samaritan Girl pada tahun 2004 dan lebih memantapkan reputasinya melalui drama populer Coffee Prince bersama Gong Yoo dan Yoon Eun-hye. Kim Dong-wook, sebagai aktor yang serba bisa, telah menunjukkan bakatnya melalui berbagai proyek film dan drama. Beberapa entri terkemuka dalam portofolionya termasuk National Team, Good Thief, Bad Thief, Along with the Gods, dan Encounter. Selain dari karirnya yang sukses, Kim Dong-wook akan memukau penonton dengan peran terbarunya dalam serial drama komedi kriminal berjudul Not the Strongest but a Charming Strong Team di SBS. Diperkirakan akan ditayangkan pada awal 2024, serial ini mengaitkan kehidupan dua tim polisi yang kontras menjadi satu narasi. Satu tim berjuang dengan peringkat terendah, sementara tim lain beroperasi di bawah kepemimpinan seorang perwira elit. Kim Dong-wook dijadwalkan memerankan karakter Dongbang Yoo-bin, memimpin tim yang kurang performa di Songwon Police Station. (Z-10)

KABAR bahagia datang dari dunia hiburan karena aktor Kim Dong-wook dikonfirmasi akan menikahi kekasihnya yang bukan dari kalangan selebriti, Selasa (14/11). Pasangan ini dikabarkan akan menikah pada tanggal 22 Desember.

KeyEast, agensi yang mewakili Kim Dong-wook, secara resmi mengumumkan pernikahannya yang akan datang pada tanggal 22 Desember. Upacara tersebut direncanakan akan diadakan di tempat tinggal pasangan di Seoul dan akan bersifat pribadi untuk menghormati status calon pengantin perempuan.

Tunangan Kim Dong-wook adalah seorang dari non-selebriti mereka juga menjaga hubungan dengan relatif rendah hati dan akhirnya pasangan ini memutuskan untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Mengingat status non-selebriti calon pengantin perempuan, pernikahan akan diselenggarakan secara private dengan hanya hadirin teman dan keluarga. Aktor ini telah berbagi berita ini dengan teman-teman di lingkungannya, bersama dengan penggemarnya, menandai momen istimewa ini dengan perayaan yang lebih intim.

Ketika pertama kali diumumkan oleh bintang Delightfully Deceitful ini pada bulan Agustus, berita pernikahan mendatangnya disambut dengan antusiasme dari penggemar. Dalam menyatakan perasaannya tentang memasuki tahap baru dalam hidupnya, ia menyatakan bahwa ia telah bertemu seseorang dengan siapa ia akan menjalani fase berikutnya dalam hidup pada musim dingin ini. Pernyataan ini mencerminkan kasih sayang yang mendalam yang ia miliki untuk calon istrinya dan kebahagiaan yang dirasakannya saat memasuki babak baru dalam hidupnya.

Dalam pernyataannya, Kim Dong-wook menyatakan bahwa musim dingin ini, ia akan menikahi seseorang yang telah ia temui dan akan memasuki babak berikutnya dalam hidupnya. Baik sebagai aktor maupun sebagai individu, ia menekankan komitmennya untuk bertanggung jawab dan memberikan penampilan terbaik bagi penggemarnya.

Ia dengan tulus berterima kasih kepada para penggemarnya atas dukungan dan ucapan selamat dalam kesimpulannya.

Kedalaman hubungan Kim Dong-wook dan pasangannya sebagian besar disumbangkan oleh kepercayaan dan iman tulus yang mereka berikan satu sama lain, yang mengarah pada perayaan status pernikahan yang akan datang.

Lahir pada tahun 1983, Kim Dong-wook saat ini berusia 40 tahun. Ia pertama kali mendapatkan pengakuan dalam industri hiburan dengan debutnya dalam film Samaritan Girl pada tahun 2004 dan lebih memantapkan reputasinya melalui drama populer Coffee Prince bersama Gong Yoo dan Yoon Eun-hye. Kim Dong-wook, sebagai aktor yang serba bisa, telah menunjukkan bakatnya melalui berbagai proyek film dan drama. Beberapa entri terkemuka dalam portofolionya termasuk National Team, Good Thief, Bad Thief, Along with the Gods, dan Encounter.

Selain dari karirnya yang sukses, Kim Dong-wook akan memukau penonton dengan peran terbarunya dalam serial drama komedi kriminal berjudul Not the Strongest but a Charming Strong Team di SBS. Diperkirakan akan ditayangkan pada awal 2024, serial ini mengaitkan kehidupan dua tim polisi yang kontras menjadi satu narasi. Satu tim berjuang dengan peringkat terendah, sementara tim lain beroperasi di bawah kepemimpinan seorang perwira elit. Kim Dong-wook dijadwalkan memerankan karakter Dongbang Yoo-bin, memimpin tim yang kurang performa di Songwon Police Station. (Z-10)