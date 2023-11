Miley Cyrus Gemar Beryoga Untuk Kesehatan Jiwa dan Fisik

AKTRIS dan penyanyi Miley Cyrus kerap tampil bugar dengan tubuh fit dalam berbagai kesempatan khususnya saat konser. Ternyata perempuan 30 tahun itu mendapatkannya tidak dengan cuma-cuma, dibutuhkan komitmen dan konsistensi untuk terus menjaga kesehatan salah satunya lewat olahraga yoga.

Baru-baru ini pelantun Sunflower itu menunjukkan dirinya tengah melakukan praktik yoga di atas papan dayung tepat di tengah danau. Mantan istri Liam Hemsworth itu terlihat tampak segar saat melakukan berbagai pose mengesankan di atas air.

Lewat unggahan video hitam putih, Cyrus melakukan dengan lentur melakukan beberapa gerakan goya dengan santai dengan iringan lagu ‘Island’ yang dirilisnya awal tahun ini.

“Suasana seperti ini sangat dekat dengan surga dan begitu jauh dari semua orang,” tulis Cyrus dalam captionnya mengutip lirik lagu tersebut seperti dilansir dari instagram pribadinya pada Rabu (1/10).

Pada video berdurasi 22 detik itu, Cyrus terlihat mengenakan atasan bikini hitam dengan celana pendek dan topi hitam. Dia melakukan gerakan memutar sambil mengangkat satu tangan ke udara.

“Bersyukur atas pulau ini dan keajaiban melimpah yang dia bagikan kepada kami,” tambah sang bintang dalam keterangannya sebelum melakukan posisi plank dan kemudian push-up trisep.

Melanjutkan latihan kekuatan itu, Cyrus kemudian melakukan pose kobra, yang dilanjutkan dengan posisi ke atas dan posisi lunging twist. Pemeran Hannah Montana ini kemudian menyelesaikan video yoganya dengan berlutut di atas paddleboard dan mengangkat kedua tangannya ke udara.

Pada kesempatan lain, Cyrus juga kerap membagikan foto dan video berlatih yoga melalui instagram. Dalam salah satu unggahannya ia menuliskan, “Aku harus beryoga bukan hanya untuk tubuhku tapi untuk jiwaku! Beryoga atau jadi gila,” jelasnya.

Selain yoga, Miley juga suka melakukan hiking di area perbukitan Los Angeles. Sesekali dia juga menggemari pilates dan kerap latihan pilates dengan seorang pelatih profesional hingga membangun studio pilates pribadi di rumahnya agar bisa intensif berlatih lima sampai enam kali seminggu. (Z-10)