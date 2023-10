Fadil Jaidi Lakukan Comeback Sebagai Penyanyi Lewat Single Kalah

FADIL Jaidi, yang dikenal sebagai pemengaruh di media sosial, kini melakukan comeback sebagai penyanyi lewat single bertajuk Kalah.

Setelah sembilan tahun tidak merilis karya, Fadil kembali dengan lagu yang sering dialami banyak orang di dalam kisah percintaannya yaitu soal cinta yang tidak bisa dimiliki.

"Walaupun pasangan itu mencoba terus tapi ternyata tidak akan bisa bersatu karena adanya perbedaan suku, agama, atau apapun itu," kata Fadil, dikutip Selasa (31/10).

Lagu itu dibuat Fadil dengan bantuan banyak pihak di antaranya Trakast, Yafi Aria, Seto Bramana, Fabio Asher, dan Barsena Bestandhi.

Adapun untuk posisi produser diisi oleh salah satu diva legendaris Indonesia yakni Rossa, sementara untuk proses mixing dan mastering Kalah dibantu Eko Sulistyo.

Rossa ikut mengomentari karya musik terbaru Fadil Jaidi ini karena, menurutnya, lagu Kalah memang dibuat khusus untuk Fadil.

"Tiba-tiba Fadil dapat lagunya yang langsung pas. Karena biasanya kalau kita lagi nyari lagu, itu nggak selalu dapat yang pas. Tapi Fadil dikasih rezeki lagu ini langsung pas dan aku bisa ngebayangin kalau Fadil nyanyi kayak gimana, apalagi dengan ceritanya yang ngena banget. Aku rasa dia bisa jiwain lagu ini," kata Rossa.

Fadil berharap lagu Kalah dapat diterima banyak pihak sekaligus dapat dinikmati oleh para penikmat musik di Indonesia.

Terutama untuk orang-orang yang tengah mengalami kisah cinta serupa, Fadil berharap lagunya bisa mewakili suara hati mereka.

"Karena menggenggam itu akan berujung lebih sakit daripada melepaskan. Jadi, untuk kamu yang sedang merasakan hal ini, teruslah bersabar dan berdoa karena Allah akan selalu punya jalan untuk kita semua," tutup Fadil.

Kalah karya Fadil Jaidi telah tersedia di berbagai digital streaming platform di Indonesia. (Ant/Z-1)