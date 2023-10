Ratu Hip-Hop Jepang Awich Rilis Album The Union

RATU hip-hop Jepang, Awich, merilis album terbarunya The Union setelah kesuksesan album Queendom, yang ia rilis Maret 2022 lalu dan EP United Queens, yang dirilis awal tahun ini.

Lagu The Union membuka album ini dengan sempurna. Judul tersebut ia juga gunakan untuk konser tunggal berskala arena pertamanya di Jepang, yang akan digelar pada 5 November 2023.

Awich menampilkan 12 lagu di album ini termasuk sejumlah single yang telah ia rilis, termasuk RASEN in OKINAWA, yang menampilkan rapper Okinawa lainnya yaitu Tsubaki, OZworld dan CHICO CARLITO dan lagu Bad Bitch Bigaku Remix, yang menampilkan NENE (Yurufwa Gang) LANA, MaRI, AI, dan YURIYAN RETRIEVER yang mendapat respon positif dari para kritikus musik.

Album ini turut menghadirkan lagu Kuchi Ni Dashite 2 (Say It All 2), yang diproduseri KM, yang merupakan sekuel dari single Kuchi Ni Dashite, yang masuk di album Awich sebelumnya, Queendom.

Album ini juga menampilkan musisi hebat lainnya termasuk GADORO dan BIM, serta karya produksi dari Trill Dynasty, STUTS, Jigg, dan sty yang sekaligus menampilkan kekayaan genre yang Awich mampu tampilkan.

Nama Awich adalah singkatan dari Asia Wish Child, yang mengambil inspirasi dari nama aslinya Akiko. Ia merasa nama Awich merefleksikan tempat ia berasal. Awich kecil tumbuh di pulau Okinawa, Jepang. Ia kerap begadang untuk menulis puisi seputar cinta, kehidupan, dan alam semesta.

Perkenalannya dengan hip-hop terjadi saat ia mendengarkan album All Eyez on Me dari Tupac saat ia berumur 13 tahun. Sejak itu, ia mulai belajar menulis lagu dan rap.

Saat menginjak umur 14 tahun, Awich mulai merekam dirinya menggunakan kaset. Ia kemudian pindah ke Atlanta, Amerika Serikat untuk kuliah. Di sana ia menikah dan melahirkan anak pertamanya. Namun, sebuah tragedi mengubah hidup Awich. Pada 2011, suami Awich dibunuh.

Ia kemudian pindah kembali ke Jepang dengan anaknya dan memulai proses introspeksi diri yang kemudian membantunya menemukan arti dari kehidupan, cinta, dan makna dari memaafkan.

Awich bangkit kembali dan meluapkan semua perasaan dan pengalaman hidupnya lewat karya seni, bertransformasi menjadi sosok yang disebut Flaunt Magazine "badass female rapper" yang kita lihat hari ini.

Awich dengan nyaman menggunakan bahasa Inggris, Jepang, dan Okinawa saat ia tampil, memukau jutaan para pendengarnya dengan warna vokalnya yang unik dan performanya yang prima.

Awich menghibur para pencinta musik Tanah Air untuk pertama kali saat ia tampil di Asian Sound Syndicate Vol.2 dan berbagi panggung dengan RAMENGVRL, Basboi, DPR IAN, DPR LIVE, dan banyak musisi Asia ternama lainnya.

Ia juga tampil di edisi pertama Rolling Loud Thailand dan berbagi panggung dengan Cardi B, Lil Uzi Vert, dan lainnya.

Selain dikenal sebagai ratu hip-hop Jepang, Awich juga dikenal sebagai ikon fashion yang telah difitur di VOGUE, Hypebae, GQ, Harper's Bazaar dan sebagainya.

Setelah The Union, Awich siap merilis album berbahasa Inggrisnya pada tahun depan dengan sebuah tur Amerika Serikat (AS) yang siap digelar. (RO/Z-1)