DPR IAN Rilis EP Dear Insanity...

MUSISI Korea-Australia, DPR IAN, telah merilis mahakarya visual terbarunya, yaitu EP Dear Insanity...

Ditulis, disutradarai, dan diproduseri IAN, EP yang menampilkan 7 lagu ini turut menampilkan 2 single yang sebelumnya telah ia lepas yaitu Peanut Butter & Tears dan So I Danced.

Semesta visual yang IAN ciptakan di proyek ini semakin terkupas dengan dirilisnya EP ini.

Baca juga: DPR IAN Rilis Single dan Video Klip So I Danced

Dear Insanity... menceritakan perjalanan transformatif IAN dari persona MITO-nya menjadi alter ego baru yaitu Mr. Insanity. IAN turut merilis video klip Don't Go Insane, yang tayang perdana di program New Music Daily show dari Zane Lowe di Apple Music.

"Sebelum MITO, ada Insanity." ujar DPR IAN. "EP Dear Insanity... adalah kisah prequel dari pencipta MITO yaitu Mr Insanity, yang pertama muncul di film pendek MIITO. EP ini mengikuti perjalanan IAN di sebuah tempat bak mimpi bernama The Other Side. Dalam perjalanannya di The Other Side, IAN secara perlahan kehilangan kewarasannya sedikit demi sedikit dan ia kemudian berubah menjadi alter ego Mr. Insanity di klimaks cerita ini."

EP Dear Insanity... dirilis 15 bulan setelah perilisan album IAN sebelumnya, Moodswings In To Order, yang sukses di seluruh dunia dan berhasil debut di nomor #1 pada chart Billboard Heatseekers, #6 pada chart World's Album, dan #7 pada chart Spotify Top Albums Debut Global dan Amerika Serikat (AS).

Baca juga: DPR IAN Rilis Single Peanut Butter & Tears

Album tersebut telah mengumpulkan lebih dari 50 juta stream di AS dan membawanya tampil di sejumlah festival musik ternama termasuk Coachella, Head in the Clouds New York dan Los Angeles, dan Lollapalooza.

Film pendek MITO yang disutradarai dan diedit oleh IAN memamerkan sisi artistiknya dengan gemilang yang ia bawa dalam tur dunianya yang semua tiketnya habis terjual dan ia jalani selama 4 bulan.

Tur tersebut mengunjungi Amerika Utara, Amerika Latin, Inggris, Eropa, Asia, dan Australia. Sambutan hangat pum diterima oleh IAN berkat kesuksesan turnya itu.

Saat ini, Indonesia duduk di posisi #2 dalam daftar negara-negara yang paling sering mendengarkan musiknya. (RO/Z-1)