Album Perdana DPR IAN Gambarkan Perjuangan Melawan Bipolar

DPR IAN, selaku musisi, sutradara dan videografer dari kolektif multimedia independen Dream Perfect Regime (DPR) bersama DPR LIVE, CREAM, dan REM merilis album perdana Moodswings In To Order, sebagai kelanjutan dari karakter Mito, yang pertama kali muncul dalam lagu Moodswings In This Order, tahun lalu.

Album berisi 12 lagu itu membingkai ulang kisah IAN menjadi sebuah cerita perjuangan seorang superhero untuk menggambarkan pertempuran IAN melawan kondisi bipolar disorder.

Dikutip dari siaran resmi, Selasa (2/8), album multigenre itu menampilkan elemen pop, rock, R&B, dan musik elektronik serta dirilis bersamaan dengan film pendek yang ditulis, disutradarai, dan diedit oleh musisi kelahiran Sydney itu sendiri.

Moodswings In To Order, awalnya, diciptakan sebagai sebuah film. Album ini hadir bersamaan dengan film pendek yang memberikan bahasa visual sendiri untuk musiknya, dan menggarisbawahi kehangatan dan energinya.

"Ada lagu-lagu yang dimaksudkan untuk meningkatkan aspek sinematik dari karya tersebut, dan kemudian ada lagu-lagu seperti Avalon, yang dapat kamu nikmati pada Jumat malam, sambil berpesta bersama teman-temanmu. Aku hidup untuk momen-momen seperti itu," kata dia.

Bersama rekan satu labelnya, DPR LIVE, musisi Australia-Korea ini juga sedang bersiap untuk memulai DPR Regime World Tour yang dimulai pada 8 September 2022 mendatang di Charlotte, North Carolina, Amerika Serikat dan akan mengunjungi 19 kota Amerika Utara lainnya, termasuk Los Angeles, Chicago, Toronto, New York, dan Atlant sebelum berpindah ke Amerika Selatan, Eropa, dan Inggris dengan beberapa tanggal tambahan untuk Australia, Selandia Baru, dan Asia yang akan segera diumumkan.

DPR IAN adalah nama panggung dari Christian Yu sejak akhir 2015. Dia adalah salah satu anggota pendiri kolektif kreatif DPR (Dream Perfect Regime) di Seoul, Korea Selatan.

Label independen ini membuat, mengarahkan, memproduksi, dan mengedit semua jenis proyek multimedia untuk roster mereka yang beragam, dengan DPR IAN sebagai direktur utama dan editornya.

Selain menjadi sutradara dan mengerjakan sinematografi untuk proyek internal, ia juga menyutradarai video klip untuk beberapa rekan kerjanya yang prolifik, baik dari Body oleh Mino hingga HOLUP! untuk Bobby, dan juga Wake Me Up untuk Taeyang. (Ant/OL-1)