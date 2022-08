Gandeng Oumou Sangare, TSHA Rilis Single Water

SETELAH sukses lewat single Giving Up (feat. Mafro), yang berhasil membawa TSHA menjadi cover playlist DanceXL di Apple Music dan meraih berbagai dukungan dari berbagai media di Asia, TSHA merilis single terbaru yang mengajak kita semua ke lantai dansa berjudul Water.

Dengan sentuhan produksi bernuansa Afro-house, single ini menghadirkan vokal dari ikon musik folk Mali, Oumou Sangare, musisi peraih penghargaan Grammy, komposer, dan aktivis yang memperjuangkan hak-hak perempuan di Mali dan Afrika.

Musik Oumou Sangare (yang juga masuk dalam album soundtrack 'The Lion King: The Gift' dari Beyoncé pada 2019) menggugah semangat TSHA untuk mendalami musik dari Mali dan membawanya menemukan grup Trio Da Kali, yang juga ditampilkan dalam lagu Demba di EP TSHA pada 2020, Flowers.

Baca juga: TSHA Umumkan akan Rilis Album Perdana

Direkam selama dua tahun, album perdananya yang sudah sangat ditunggu-tunggu, Capricorn Sun, terdiri dari 12 lagu yang memadukan nuansa musik elektronik underground dan sentuhan musik pop yang membawa namanya ke deretan musisi baru yang ramai diperbincangkan beberapa tahun belakangan ini.

TSHA, yang telah terpilih menjadi cover berbagai majalah ternama, ditampilkan di berbagai papan billboard, masuk ke berbagai playlist dan program andalan dari beragam platform streaming musik, serta masuk ke sederet daftar 'best of' dan 'one to watch' dari banyak publikasi ternama, siap untuk terus membagikan berbagai karya barunya di tahun 2022. (RO/OL-1)