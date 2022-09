TSHA Rilis Single Dancing In The Shadows

MUSISI, produser, dan DJ asal Inggris TSHA, baru-baru ini, merilis single baru berjudul Dancing In The Shadows. Diambil dari album perdananya, Capricorn Sun, yang siap dirilis pada 7 Oktober 2022 mendatang, lewat label musik Ninja Tune, Dancing In The Shadows dirilis setelah kehadiran TSHA sebagai cover star majalah DJ Mag edisi terbaru.

Direkam selama dua tahun, album perdana TSHA yang sudah sangat ditunggu-tunggu, Capricorn Sun, terdiri dari 12 lagu yang memadukan nuansa musik elektronik underground dan sentuhan musik pop yang membawa namanya ke deretan musisi baru yang ramai diperbincangkan beberapa tahun belakangan ini.

Dancing In The Shadows turut menampilkan penampilan vokal dari Clementine Douglas.

Baca juga: Gandeng Oumou Sangare, TSHA Rilis Single Water

Dibangun secara perlahan hingga bagian klimaks di akhir yang euforik, Dancing In The Shadows adalah single ke-3 dari album perdana TSHA, melanjutkan kesuksesan single-single sebelumnya yaitu Giving Up ft Mafro dan Water, yang menampilkan penampilan vokal dari musisi pemenang penghargaan GRAMMY, Oumou Sangare. Hingga kini, ketiga lagu tersebut telah mendapatkan lebih dari 3,1 juta stream di Spotify secara global.

Selain menjadi cover terbaru majalah DJ Mag — dengan spread sebanyak 12 halaman — TSHA, baru-baru ini, diwawancara oleh Interview Magazine besutan Andy Warhol dan menuai pujian dari berbagai publikasi ternama termasuk NME, Billboard, Mixmag, RA, Clash, Vinyl Factory, NYLON, Crack Magazine dan sebagainya.

TSHA, baru-baru ini, juga diumumkan sebagai salah satu dari 30 musisi global dalam program pengembangan musisi YouTube yaitu Foundry Class of 2022, mengikuti jejak dari sejumlah musisi ternama termasuk Arlo Parks, Dave, Dua Lipa, Clairo, Japanese Breakfast, Omar Apollo, Rina Sawayama, dan ROSALIA.

TSHA, yang telah terpilih menjadi cover berbagai majalah ternama, ditampilkan di berbagai papan billboard, masuk ke berbagai playlist dan program andalan dari beragam platform streaming musik, serta masuk ke sederet daftar ‘best of’ dan ‘one to watch’ dari banyak publikasi ternama. (RO/OL-1)