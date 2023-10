Jimin BTS Segera Rilis Film Dokumenter Perjalanan Pembuatan Album Face

JIMIN BTS telah merilis cuplikan teaser pertama untuk dokumenter mendatangnya yang berjudul Jimin's Production Diary. Dalam film dokumenter itu, Jimin mendokumentasikan perjalanan pembuatan album Face.

Cuplikan teaser ini diunggah di saluran resmi BTS di YouTube, BANGTANTV. Bersama dengan cuplikan teaser, poster pertama untuk Jimin's Production Diary juga telah dirilis.

Dalam cuplikan teaser yang berdurasi 31 detik itu, Jimin terlihat duduk di dalam studio, bekerja pada musik baru.

"Apakah album seharusnya seperti ini? Ini adalah sesuatu yang seharusnya saya tidak pikirkan sepele. Ini adalah kesempatan bagi saya untuk tahu persis apa yang seharusnya saya lakukan dari sekarang. Ada lebih banyak hal yang ingin saya lakukan," kata Jimin dalam teaser tersebut.

Jimin mendekatkan diri dan menutup mata ketika terdengar suara yang berkata, "Jimin, kamu bisa melakukannya!"

Poster pertama untuk dokumenternya menampilkan Jimin berdiri di samping mikrofon rekaman. Di sekitarnya, Anda akan melihat lirik dan baris-baris yang ditulis dari lagunya di album Face.

Para penggemar terkejut ketika Jimin BTS tiba-tiba merilis cuplikan pertama yang memperkenalkan proyek selanjutnya, yaitu dokumenter solonya. Video tersebut menampilkan Jimin memegang spidol hitam dan sebuah buku. Ia menulis Jimin's Production Diary dengan tangannya sendiri, memberikan sentuhan yang lebih personal.

Kemudian, BigHit Music mengungkapkan jadwal rilis untuk dokumenter Jimin. dokumenter Jimin's Production Diary mencatat momen-momen yang dihadapi Jimin BTS selama pembuatan album Face. Film ini akan tayang perdana pada Senin (23/10).

Dalam gaya khas BTS, para penggemar diberikan kalender rilis untuk media Jimin's Production Diary yang akan mereka terima dalam beberapa minggu mendatang. Setelah pengumuman pada hari Selasa (10/10), para penggemar akan dapat menonton trailer utama film pada Jumat (13/10), dengan pesan-pesan di awal film pada Sabtu (14/10). Penyanyi ini juga akan merilis video lirik, poster baru, acara kuis, dan program 'pesan istimewa untuk para penggemar'.

Jimin merilis mini-album Face pada Maret 2023. Album ini berisi lagu-lagu seperti Like Crazy, Alone dan Set Me Free Pt. 2. Ia juga merilis Angel. Pt. 1 bersama Jvke dan Muni Long, dan kemudian merilis Angel. Pt. 2 dengan tambahan personil Charlie Puth. (Z-10)