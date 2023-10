Digugat HYBE, Haters V BTS Minta Maaf di Medsos

V BTS, yang baru-baru ini merilis album solo debutnya yang berjudul Layover, telah menjadi sasaran beberapa penggemar yang menyebarkan kebencian. Pada Minggu (1/10), seorang pengguna internet yang mengidentifikasi dirinya sebagai Kim Young dari Busan mengunggah catatan permintaan maaf kepada V di platform media sosial Korea Selatan yakni Nate Pann.

Permintaan maaf tersebut dikeluarkan terkait komentar berbenci yang pernah dibuat oleh individu tersebut terhadap anggota V pada 2022. Ini terjadi tidak lama setelah HYBE LABELS mengambil tindakan tegas dan mengajukan gugatan terhadap orang yang bertanggung jawab.

Dalam catatan tersebut, orang yang mengaku aktif di berbagai situs web dan platform media termasuk Nate Pann, Yeoseong-Sidae, Soul Dresser, DC Inside's BTS and Male Idol Galleries, Twitter, dan YouTube meminta maaf kepada penggemar dan idol K-pop atas kerusakan yang ia sebabkan.

Baca juga: RM, Jimin, V, dan Jungkook BTS Bergantian Daftar Wajib Militer hingga Akhir 2023

Dikabarkan bahwa pada 2022, Kim Young telah membuat sejumlah komentar jahat dan ujaran kebencian terhadap penyanyi Layover setelah seorang YouTuber mengunggah video yang mengejek penyanyi Layover tersebut.

Awalnya, dia menyimpan perasaannya sendiri, tetapi segera setelah video tersebut mulai mendapatkan perhatian dengan banyak orang yang mengungkapkan kebencian mereka terhadap idol tersebut, individu yang bersangkutan mulai menyebarkan rumor dan membuat ujaran kebencian tentang anggota BTS tersebut. Dia mengakui melakukan ini karena memiliki perasaan benci yang kuat terhadap V.

Dalam catatan permintaan maaf yang telah diterjemahkan, terdapat kutipan sebagai berikut, "Saya menulis komentar jahat dan mengucapkan hal-hal buruk tentang V dari BTS. Pada 2022, seorang YouTuber membuat video yang mengejek V. Saya menonton video-video tersebut dan, entah mengapa, saya percaya apa yang mereka katakan adalah benar. Saya tidak terlalu memikirkannya. Awalnya, saya menyimpan komentar-komentar saya sebagai rahasia. Namun, ketika saya melihat orang lain membenci V, saya memutuskan untuk ikut campur. Jadi, saya menulis komentar jahat dan membuat cerita palsu tentangnya. Saya tidak suka padanya karena saya pikir dia adalah orang yang buruk berdasarkan video-video tersebut. Saya tidak pernah berpikir untuk berhenti dan mencari tahu kebenaran sebenarnya tentangnya."

Baca juga: Lirik Lagu Blue V BTS dan Terjemahan Bahasa Indonesianya

Pada paragraf selanjutnya, Kim Young meminta maaf dan menyatakan bahwa masa depannya bisa sangat terganggu karena tindakan hukum yang diambil HYBE LABELS, karena saat itu dia tengah bersiap-siap menghadapi ujian sipil.

"Saat ini saya sedang mempersiapkan ujian sipil, tetapi saya sangat khawatir tentang konsekuensi gugatan hukum karena komentar negatif saya terhadap V dari BTS di masa lalu. Saya mengerti bahwa ini bisa memengaruhi masa depan saya secara signifikan, menyebabkan malam-malam tanpa tidur. Kasus ini telah diserahkan kepada otoritas setempat, dan sepertinya HYBE sedang mengejarnya dengan keras. Meskipun saya ingin meminta maaf, saya belajar bahwa mungkin tidak efektif sampai kasus ini mencapai pengadilan. Saya benar-benar menyesal atas komentar jahat saya, berdasarkan informasi palsu, dan ingin memperbaikinya secara publik. Saya berjanji untuk tidak terlibat dalam perilaku berbau kejahatan lagi dan memohon pengampunan atas tindakan saya di masa lalu."

Penggemar BTS atau ARMY selalu meminta HYBE LABELS untuk melindungi artis mereka dan mengambil tindakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan tersebut. Akibatnya, unggahan permintaan maaf ini tidak disambut baik oleh penggemar online yang berpikir bahwa ini adalah langkah yang sangat dibutuhkan.

Bagi banyak orang, ini adalah karma yang datang dengan keras. Ada yang mengatakan bahwa ini hanyalah taktik untuk memenangkan hati orang dan pihak berwenang agar dia dapat terus merusak V di forum-forum online-nya. Banyak yang mempertanyakan persiapan Ujian Sipilnya sementara dia sangat aktif di komunitas online.

Sementara itu, karier V cukup aktif setelah merilis album solo debutnya yang berjudul Layover. Baru-baru ini, Billboard merilis daftar 5 album terlaris dalam seminggu, dan Layover berhasil menduduki peringkat kedua setelah album Guts milik Olivia Rodrigo.

Layover berisi 6 lagu yang menampilkan keberagaman V sebagai musisi. Semua lagu, termasuk Rainy Days, Blue, Love Me Again, Slow Dancing, For Us, dan Slow Dancing (Piano Ver.) menggabungkan unsur jazz, R&B, dan pop. Pencipta Winter Bear ini sibuk muncul di berbagai acara varietas, wawancara, dan acara musik sebagai bagian dari promosi albumnya. (Z-1)