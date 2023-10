Bagas Ran Rilis Lagu With You di September

SOLOIS muda di dunia musik Indonesia makin marak. Teranyar, Bagas Ran selalu hadir dengan karya-karyanya. Seakan tak ingin tertinggal, ia punya berbagai ide kreatif dalam kariernya, mulai dari menulis lagu, ikut serta dalam film, dan masih banyak lagi. Bagas Ran atau yang biasa disapa Bagas sangat dekat dengan para penggemarnya. Bagaslovers ialah kumpulan para penggemarnya dari berbagai daerah di seluruh Indonesia yang selalu setia mendukung Bagas. Maka dari itu Bagas ingin mempersembahkan karya barunya pada September tahun ini yang berjudul With You.

Lagu ini menceritakan tentang seorang pria yang jatuh cinta kepada satu wanita. Pria ini merasa nyaman ketika berbicara atau saat jalan bersama. Dari sekian banyak wanita yang ia temui, entah mengapa kali ini terasa sangat berbeda. Pria ini merasa bahwa wanita inilah yang ia cari selama ini, entah bagaimana caranya, tetapi ia tetap berusaha untuk meluluhkan hati wanita yang ia cintai. Semua hal yang dilakukan oleh wanita ini membuat sang pria semakin terbakar asmara, mulai dari cara berbicara, jalan bersama, bahkan sikapnya. Namun, di balik itu semua sang pria penasaran terkait sang wanita merasakan hal yang sama atau cintanya hanya bertepuk sebelah tangan.

"Jadi cerita dalam lagu ini si pria entah kenapa merasakan rasa yang sudah lama enggak pernah ia rasakan. Dia merasa nyaman sama satu perempuan. Padahal dia tuh banyak wanita tetapi yang kali ini beda. Apapun yang perempuan itu lakukan membuat si pria semakin jatuh cinta," ujar Bagas dalam keterangan tertulis, Sabtu (30/9/2023).

Single Bagas kali ini dibawakan dengan gaya sedikit berbeda. Namun, ini tidak mengubah ciri khas tersendiri dari Bagas. Lagu yang bergenre pop ini dapat didengarkan di berbagai platform musik yang ada di Tanah Air. "Aku memilih lagu ini karena sesungguhnya aku pernah mengalaminya sendiri, sedikit relate dengan kisahku dulu. Jadi aku dan pihak label memutuskan untuk merilis lagu yang berjudul With You," ungkap Bagas.

Single Bagas kali ini diciptakan Sapta Rendra di bawah naungan label musik Indo Semar Records. Selain itu, dalam produksi lagu ini Pramudito turut membantu sebagai music producer dan Kamga sebagai vocals director. "Proses produksi lagu With You berjalan sangat lancar dan cepat dengan bantuan tim aku yang selalu membantu dari proses rekaman maupun pembuatan video clip membuat single aku dapat dirilis dengan hasil yang memuaskan," ungkap Bagas.

Harapannya, With You bisa disukai banyak orang dan sukses karena para penikmat musik pasti banyak yang berhubungan dengan kisah tersebut. Ia pun mengingatkan agar para penggemarnya untuk melihat dan mendengarkan lagunya di semua platform musik.

Lirik With You

What you gotta take to realize

That every time I hear a love song

I'm waiting for you just to come home

To me

Being with you I just feel alive

When I am down you lift my head up

I'll do my best to never mess up

This time

Said that I will never fall like a fool

Now I see forever being with you

So tell me how you wanna be

You becoming my reality

Every time you touch me I wanna melt

Oh baby this is something I never felt

I want it more than anything

And I don't want any in between

Oh yeah

Hanya dirimu

Yang aku mau

Menemaniku

Sepanjang waktu

Tak ada ragu

Dalam hatiku

Untuk memilihmu

Melengkapi hidupku

What you gotta take to realize

That every time I hear a love song

I'm waiting for you just to come home

To me

Said that I will never fall like a fool

Now I see forever being with you

So tell me how you wanna be

You becoming my reality

Oh yeah

Every time you touch me I wanna melt

Oh baby this is something that I never felt

I want it more than anything

And I don't want any in between

Oh yeah

Hanya dirimu

Yang aku mau

Menemaniku

Sepanjang waktu

Tak ada ragu

Dalam hatiku

Untuk memilihmu

Melengkapi hidupku

Said that I will never fall like a fool

Now look how far you’ve made me go down

Every time you touch me I wanna melt

There ain’t no other

None other than you

I want it more want it more want it more than anything

Hanya dirimu

Yang aku mau

Menemaniku

Sepanjang waktu

Tak ada ragu

Dalam hatiku

Untuk memilihmu

Melengkapi hidupku

