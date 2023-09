Bruce Springsteen tidak akan Kembali Konser Hingga 2024

LEGENDA musik rock Amerika Serikat (AS) Bruce Springsteen, Rabu (27/9), mengumumkan dirinya menunda sisa turnya pada 2023 hingga tahun depan saat memulihkan diri dari penyakit peptic ulcer.

Penyanyi berusia 74 tahun itu telah mulai pulih namun akan melanjutkan perawatan sesuai nasehat dokternya hingga akhir tahun. Hal itu diungkapkan pernyataan resmi dari tim Springsteen.

"Terima kasih kepada semua teman dan penggemar saya atas doa, semangat, dan dukungan. Saya telah mulai pulih dan tidak sabar bertemu kalian pada tahun depan," ungkap Springsteen dalam sebuah pernyataan.

Baca juga: Bruce Springsteen Tunda Konser karena Sakit

Musisi yang dijuluki The Boss itu tengah menjalani tur bersama E Street Band sejak awal tahun ini.

Namun, awal bulan ini, dia mengumumkan menunda konsernya pada September karena sakit. Dia juga menunda dua konser pada Agustus karena sakit.

"Jadwal ulang untuk semua pertunjukan pada 2023, termasuk konser yang ditunda pada awal bulan ini, akan diumumkan pekan depan," ungkap Springsteen dalam sebuah pernyataan.

Baca juga: Springsteen Jual Katalog Musiknya Seharga Rp7,2 Triliun

Penyanyi yang terkenal lewat lagu Born to Run dan Dancing in the Dark itu telah menjual lebih dari 150 juta album.

Peptic ulcer adalah luka di bagian dalam perut dan bagian atas usus kecil. Gejala umumnya adalah rasa sakit perut. (AFP/Z-1)