Springsteen Jual Katalog Musiknya Seharga Rp7,2 Triliun

BRUCE Springsteen dilaporkan menjual hak atas musiknya kepada Sony seharga US$500 juta (sekitar Rp7,2 triliun). Hal itu menjadikan Springsteen sebagai penyanyi terbaru yang menjual hak atas musiknya di masa pandemi covid-19 ini.

Menurut laporan New York Times dan Billboard, penjualan itu mencakup seluruh karya springsteen termasuk lagu hits Born in the USA yang terjual sebanyak 30 juta kopi.

Dijuluki The Boss dan America's Dad, Springsteen telah berada di bawah naungan label Columbia Records selama kariernya yang berdurasi 50 tahun dan telah menjual lebih dari 150 juta kopi.

Baca juga: Dimissal of Disorder, Album Baru Bennett AK

Musisi asal New Jersey itu telah menenagkan 20 penghargaan Grammy.

Springsteen, baru-baru in meluncurkan sebuah podcast dan buku bersama mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama yang berjudul Renegades: Born in the USA. (AFP/OL-1)