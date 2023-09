Lengkap! Ini Daftar Nominasi AMI Awards 2023

ANUGERAH Musik Indonesia (AMI) Awards kembali digelar di tahun ini. Pihak penyelenggara baru saja mengumumkan daftar lengkap musikus yang masuk dalam nominasi AMI Awards 2023.



Malam puncak AMI Awards bakal digelar pada 8 November 2023 nanti, di JIEXPO Kemayoran, Jakarta.

AMI Awards menetapkan 62 kategori tahun ini. Candra Darusman selaku Ketua Yayasan AMI mengungkapkan ada enam kategori baru yang hadir dibandingkan tahun lalu.



Baca juga : Candra Darusman Jadi Ketua Umum Baru Yayasan Anugerah Musik Indonesia

Enam kategori baru tersebut adalah "Artis Solo Pria/Wanita/Grup/Kolaborasi Koplo Terbaik", "Artis Solo Pria/Wanita/Grup/Kolaborasi Melayu Terbaik", "Karya Orkestral Terbaik", "Album Film Scoring Terbaik", "Album Musikal Terbaik", dan "Album Alternatif Terbaik'.

"Tahun ini berbeda karena kita melaksanakan di luar stasiun televisi. Selain itu juga ada enam kategori baru yang sesuai dengan buku putih pedoman AMI Awards telah mencukupi kuota untuk dibuat kategori baru. Selain itu juga penghargaan Lifetime achievement tahun ini digabung menjadi satu baik pelaku, pencipta lagu dan label," kata Candra Darusman, Rabu (21/9/2023).

Baca juga : Ditunjuk Bawakan Soundtrack Film Miracle In Cell No 7, Ini Kata Andmesh

Berikut ini daftar nominasi AMI Awards 2023:

Bidang Pop



Artis Solo Wanita Terbaik

Anggi Marito - Tak Segampang Itu

Mahalini - Sial

Nadin Amizah - Rayuan Perempuan Gila

Raisa - Nyaman Tak Cukup

Yura Yunita - Jalan Pulang

Ziva Magnolya - Pilihan Yang Terbaik

Artis Solo Pria Pop Terbaik

Andmesh - Andaikan Kau Datang

Pamungkas - Kemarin

Raim Laode - Komang

Stevan Pasaribu - Tak Pernah Cukup

Virgoun - Saat Kau Telah Mengerti

Duo/Grup Pop Terbaik

Armada - Memori

For Revenge - Untuk Siapa?

Juicy Luicy - Sayangnya

Ungu - Dasar Hati

Yovie & Nuno - Misal

Pencipta Lagu Pop Terbaik

Andmesh Kamaleng, Mahalini, Mohammed Kamga - Sial

Anindyo Baskoro, Arya Aditya Ramadhya, Ilman Ibrahim Isa - Badai Telah Berlalu

Dewi Lestari - Nyaman Tak Cukup

Mario G. Klau - Tak Segampang Itu

Raim Laode - Komang

Penata Musik Pop Terbaik

Andi Rianto - Sang Dewi

Lafa Pratomo - Rayuan Perempuan Gila

Laleilmanino, Diskoria - Badai Telah Berlalu

Ronald Steven - Kau

S/EEK - Biar Menjadi Kenangan



Album Pop Terbaik

Another Journey : The Beginning - Rossa

Fabula - Mahalini

Magnolya - Ziva Magnolya

Renung Resah - Raissa Anggiani

Rubik - Dere

Bidang Rock

Artis Solo Rock/Instrumentalia Rock Terbaik

Aldrian Risjad - Pujaan Massa

Arul Efansyah - Generasi

Clever Moose - The Hammer

Dochi Sadega - Downunder Downunder

Isyana Sarasvati - mindblowing!



Duo/Grup/Kolaborasi/Rock Terbaik

Barasuara - Fatalis

Koil - Pecandu Narkotbah

Kotak, Ras Muhammad - Sabda Netizen

The Jansen - Langit Tak Seharusnya Biru

Voice of Baceprot - PMS



Album Rock Terbaik

Aksioma - Kelompok Penerbang Roket, Eka Annash

Banal Semakin Binal - The Jansen

Dusseldorf EP - Dochi Sadega

Get Well Soon - Pee Wee Gaskins

Pecandu Narkotbah - Koil



Bidang Jazz

Artis Jazz Terbaik

Batavia Collective - Joni Indo

Dua Empat, Hansen Arief, Joshua Alexander, Vira Talisa - I Wish You Love

Indra Lesmana - Do The Math

Jason Mountario, Sri Hanuraga, Kelvin Andreas - LOVE IS

Natasya Elvira - So Lucky to be Young

Artis Jazz Kontemporer Terbaik

Adi Darmawan, Agam Hamzah - Dream Lulubye

Barry Likumahuwa & The Rhythm Service - 24 Moments

Indro Hardjodikoro, Sruti Respati - Kala Itu

Littlefingers - Sangfroid

Tompi - Ada Anak Bertanya Pada Bapaknya



Album Jazz Terbaik

Do The Math - Indra Lesmana

Jhung Kejhungan - Adi Darmawan

LOVE IS - Jason Mountario, Sri Hanuraga, Kelvin Andreas

SeLF Vol.I - Littlefingers

Some Of My Best Friends Are Jazz Cats! - Dua Empat, Hansen Arief, Joshua Alexander

Bidang Soul/R&B

Artis Solo Soul R&B Terbaik

Andrea Tanzil - Uneasy

Aziz Hedra - Somebody's Pleasure

Kaleb J - To The Moon And Back

Paul Partohap - THANK YOU 4 LOVIN' ME

Rafi Sudirman - Faraway

Teza Sumendra - The Intro(vert)



Duo/Grup/Kolaborasi Soul/R&B Terbaik



Adrian Khalif, Juicy Luicy - Sialan

GAC (Gamaliel Audrey Cantika) - BARU

New Chaseiro - Sesaat Berdua

Rahmania Astrini, Teddy Adhitya - Space

Rayi Putra, Kaleb J - Come Over

Artis Solo R&B Kontemporer Terbaik

Dhira Bongs - At Least Once

Kara Chenoa - Simple Crush

Kunto Aji - Salam Pada Rindu

Mezzaluna - Setting Up The Phone Call

Uap Widya - Crush



Duo/Grup/Kolaborasi R&B Kontemporer Terbaik

Dreane - Too Far

Galdive - A Friend

Jordy Waelauruw, Pieter Anroputra, Niel Larumunde - House of Blues

Tripov - Round & Round

Voxxes - Paris

Bidang Dangdut

Artis Solo Dangdut Terbaik

Iis Dahlia - Karena Cinta

King Nassar - Aku Bukan Rahwana

Meli - Cinta Tak Bermata

Rara - Larut Tanpa Kepastian

Sridevi - Mataharimu



Artis Solo Dangdut Kontemporer Terbaik

Aulia - Mahar

Faul Gayo - Kambing Hitam

Lesti - Insan Biasa

Lesti - Sekali Seumur Hidup

Selfi Yamma - Ada Di Mana Mana



Duo/Grup/Kolaborasi Dangdut Terbaik

D'Divo - Cinta Separuh Jiwa

Dewa 19, Elvy Sukaesih, Mulan Jameela - Bimbang

Hari, Putri - Sempurnakan Cinta

Rhoma Irama, Elvy Sukaesih - Cinta Dalam Khayalan

Ridho Rhoma & Sonet 2 Band - Harapan Jiwa



Artis Solo/Grup/Kolaborasi Dangdut Elektro Terbaik

Azmy Z - Laleur Hejo

Fitri Carlina - 12345

Ghea Youbi - SHH

Meli Dedi - Sikok Bagi Duo

Tuty Wibowo, Bunda Corla - No Comment

Pencipta Lagu Dangdut Terbaik

Adibal Sahrul - Sekali Seumur Hidup

Adibal Sahrul - Larut Tanpa Kepastian

Erie Suzan - Cinta Separuh Jiwa

Nurbayan - Mahar

Rhoma Irama - Cinta Dalam Khayalan

Penata Musik Dangdut Terbaik

Ahmad Dhani - Bimbang

Hendri Lamiri, Ryan Amri - Karena Cinta

Rony Djalil, Rhoma Irama & SONETA Group - Cinta Dalam Khayalan

Yusuf Tojiri - Larut Tanpa Kepastian

Yusuf Tojiri - Sekali Seumur Hidup



Bidang Lagu Anak-anak

Artis Solo Anak-anak Terbaik

Amora Lemos - Buku Mimpiku

Arsy Hermansyah - Friendship is Rollercoaster

Jasmine Ayudhya - Bangun Tidur

Pamela Ghaniya - Serukan Pada Dunia

Pinky Awahita - Corat-coret Lukisan

Quinn Salman - Hey



Duo/Grup/Kolaborasi Anak-anak Terbaik

Arinaga Family - Tarian Ayam

Bintang Yukio, Gemintang Misaki - Abang Tukang Bakso

Blinkstars - Kamu Berarti

SVARAGITA - Happy Birthday

Tatjana & Bima - Magic Words



Pencipta Lagu Anak-anak Terbaik

Andrew Darmoko, Erlin - Kamu Berarti

Ari Zenal - Tarian Ayam

Ifa Fachir, Kalya Islamadina, Adjani, Amira Karin - Buku Mimpiku

Quinn Salman - Hey

Simhala Avadana, Duhita Pancatantra - Serukan Pada Dunia



Penata Musik Lagu Anak-anak Terbaik

Ali Sugiri - Friendship is Rollercoaster

Alvin Witarsa - Hey

Arsha Composer, Donny Prasetyo - Senandung Kebajikan

Caturadi Septembrianto - Serukan Pada Dunia

Ifa Fachir, Dimas Wibisana - Buku Mimpiku

Bidang Alternatif

Artis Solo Alternatif Terbaik

Denisa - Request for Penance

Fei Luthfy - It Could've Been Beautiful

Hindia - Janji Palsu

Reruntuh - In Your Loudest Fear

Romantic Echoes - Yang kau Hindari Terjadi



Duo/Grup/Kolaborasi/alternatif Terbaik

Barasuara - Merayakan Fana

Efek Rumah Kaca, Suraa - Fun Kaya Fun

Reality Club - Love Epiphany

SCALLER - Music All We Have

Sore - Maka Terjadilah Sekilas Kisah Murah



Album Alternatif Terbaik

Noises & Clarity - SCALLER

Paradisa - Romantic Echoes

Quo Vadis, SORE? - Sore

Reality Club Presents... - Reality Club

Rimpang - Efek Rumah Kaca

Bidang Keroncong

Artis Keroncong/Stambul/Langgam/Asli Terbaik

Kunto Bagaskoro - Lgm.Senja kintamani

Mamiek Marsudi - Kr. Misteri Cinta

Ninuk Herdjini - Stambul Kenangan Terindah

Sekar Kalyana - Persembahanku

Tuti Maryati - Kr. Hijaunya Negeriku



Artis Keroncong/Stambul/Langgam/Ekstra/Kontemporer Terbaik

Keroncong Tujuh Putri, Sundari Soekotjo - Kasih Wanita

Kos Atos, Iksan Skuter - Kopi

Krontjong Toegoe - Merry Krontjong, Everyone

Paksiband - Panen Raya

Tegar Dyon Muhammad - Ning Kene Dina Iki (Ost. Tilik Campursari Version)

Bidang Dance

Artis Solo/Grup/Kolaborasi Dance Terbaik

GLAS - Sweet Lie

Jevin Julian - Free Fallin'

Rinni Wulandari - Switch

Whisnu Santika, Volt - Sahara

Winky Wiryawan, Evan Virgan - Kill The Silence

Bidang Elektronika

Artis Solo/Grup/Kolaborasi Elektronika Terbaik

Bleu Clair - Sand Dunes

Bottlesmoker - Tortuga II

HMGNC - Heart to Feel

Slowtide - Stay Awhile

White Chorus - 3AM

Bidang Metal

Artis Solo/grup/Kolaborasi Metal Terbaik

Bless the Knights - Metamorphosis

Burgerkill - Hollow

Deadsquad - Enigmatic Pandemonium

Divide - LUST

St. Loco - Nirmala

Album Metal Terbaik

Blekmetal - Vlaar

Death Trip - Misanthropy Club

H.O.M.E - St.Loco

Resistan - Hardtokill

Wars Within - Somniumsaic

Bidang RAP/Hiphop

Artis Solo RAP/Hiphop Terbaik

Ben Utomo - Indo Kid 2

Laze - Orang Kita

Ramengvrl - Fashion

Rayi Putra - Let You Down

Yacko - Women King

Duo/Kolaborasi/Hip Hop Terbaik

Basboi, Feel Koplo - U DA BEST

Dubyouth, BAP. - Just Dub It

ENVY*, Kinder Bloomen - MR.MARIPOSA

Kara Chenoa, Vurplay - Shoe

PUNOKAWAN, Manutized - Indo

Bidang Koplo

Artis Solo/Grup/Kolaborasi Koplo Terbaik

Ayu Ting Ting - Sakit Tanpa Luka

Azmy Z, IMP ID - Runtah

Denny Caknan - Kalih Welasku

Jegeg Bulan - Care Bebek

Vicky Prasetyo - Rungkad

Bidang Melayu

Artis Solo/Grup/Kolaborasi Melayu Terbaik

Alfin Habib - Permaisuri Hatiku

Erie Suzan - Rindu Ayah

MSSTAR - Yale Yale

Rani Dahlan, Aziz Taher, Cut Vhannie - Datuk Muhammad Yuda

Rere Reina - Satu Suro

Bidang Orkestra

Karya Orkestral Terbaik

Ahmad Dhani, Philharmonic Orchestra - Bohemian Rhapsody

Dwiki Dharmawan, Aning Katamsi - Taubat

Erwin Gutawa - Seputih Kasih

Pharel Jonathan Silaban - Dung Sonang Rohangku

Tohpati, God Bless - Overture - Instrumental Medley: Anak Adam / Cermin / Rumah Kita

Bidang Musik untuk Media Visual

Album Film Scoring Terbaik

Mencuri Raden Saleh : Music From The Motion Picture - Abel Huray

Noktah Merah Perkawinan (Original Motion Picture Soundtrack) - Ifa Fachir, Dimas Wibisana

Pengabdi Setan 2 : Communion (Original Motion Picture Soundtrack) - Aghi Narottama, Bemby Gusti, Tony Merle

Sewu Dino (Original Motion Picture Score) - Ricky Lionardi

Toya Dan Roh Seninya (An Original Soundtrack) - Ammir Gita

Bidang Musik untuk Teater Musikal

Album Musikal Terbaik

9SEMBILU - Jakarta Movin

Mulang Ka Asal - Temu Lawak, Maseta

Perjalanan Waktu - Sekolah Kembang

Serial Musikal Payung Fantasi, Vol. 1 - Pemain Serial Musikal Payung Fantasi

Teater Musikal Cek Toko Sebelah - Jakarta Movin

Bidang Karya Produksi

Karya Produksi Progresif Terbaik

Fuzzy, I - FAZR

ILP - Apocrypha (Verse I)

Isyana Sarasvati, Mantra Vutura - UNDER GOD'S PLAN

Mad Madmen, Tracy Giovanni - Mad Mad Woman 2

TRISUM - Bimasakti



Karya Produksi Reggae/Ska/Rocksteady Terbaik

Coconuttreez - Rejeki Takkan Kemana

Ipang Lazuardi, Iwa K - Jogetin

Momonon - Somewhere I Belong

Shaggydog - Mudik

Skastra - Pelabuhan Terakhir

Souljah - Badut Cinta



Karya Produksi Kolaborasi Terbaik

Diskoria, Laleilmanino, Bunga Citra Lestari - Badai Telah Berlalu

Lyodra, Andi Rianto - Sang Dewi

Raisa, Ahmad Dhani - Biar Menjadi Kenangan

Rhoma Irama, Elvy Sukaesih - Cinta Dalam Khayalan

Suara Kayu, Feby Putri - Kembali Pulang

Yovie Widianto, Lyodra, Tiara Andini, Ziva Magnolya - Menyesal



Karya Produksi Original Soundtrack Terbaik

Andmesh - Andaikan Kau Datang (Ost. Miracle in Cell No.7)

Rossa - Khanti (Ost. Bidadari Bermata Bening)

Sal Priadi - Ambilkan Bintang (OST. Autobiography)

Suara Kayu, Feby Putri - Kembali Pulang (Ost. Jalan Jauh Jangan Lupa Pulang)

Yura Yunita - Jalan Pulang (Ost. Jalan Jauh Jangan Lupa Pulang)



Karya Produksi Grup Vokal Terbaik

5 Wanita - Damai

D'Divo - Cinta Separuh Jiwa

GAC (Gamaliel Audrey Cantika) - BARU

JKT48 - Ponytail dan Shu-Shu

Warna - Takkan Pernah Mati



Karya Produksi Lagu Berbahasa Daerah Terbaik

Atta Halilintar, Anang Hermansyah - Mulyomu Mulyoku

Azmy Z, IMP ID - Runtah

Denny Caknan - Kalih Welasku

Gildcoustic - Nemen

Melly Goeslaw - Kalem Aya Urang



Karya Produksi Instrumentalia Terbaik

Ali - Crystal Sand

Dewa Budjana - Kajakangin

Eleventwelfth - KALA

HIVI!, Gerald Situmorang, Ify Alyssa, Sri Hanuraga - Terbenam

Jopie Item, Stevi Item - Lumpuhkan Ingatanku (Instrumental)

Tohpati - True Love



Karya Produksi World Music Terbaik

Bintang Indrianto - Gandrung Sewu

Bottlesmoker - Sound of Kretek

diDDI AGePe - BORNEO

Krakatau Ethno - OTHER KIND OF BREATHING

Suarasama - Timeline

Wiradz - Sakura Flores De Amor



Karya Produksi Re-Aransemen Terbaik

Andmesh - Andaikan Kau Datang

Azmy Z, IMP ID - Runtah

Lyodra, Andi Rianto - Sang Dewi

Putri Ariani - Loneliness (Live Version)

Raisa, Ahmad Dhani - Biar Menjadi Kenangan

Yovie Widianto, Lyodra, Tiara Andini, Ziva Magnolya - Menyesal



Karya Produksi Produksi Blues Terbaik

Anov Blues One, Topan Tornado - Darlin'

Arya Novanda - Chocolate

Irsyad Agni - Rollin'

Made Mawut - Ping Pong Boogie

Rama Satria - Say Your Prayers



Karya Produksi Folk/Country/Balada Terbaik

Daun Jatuh - Biru

Nosstress - Bertumbuh Bersama

Oscar Lolang - The Only Blue I Love The Best

Soegi Bornean - Aguna

The Overtunes, Idgitaf - Benar-Benar



Karya produksi Lagu Berlirik Spiritual Islami Terbaik

Cici Paramida, Siti Rahmawati - Nabi Al Rahman

Opick - Tombo Ati (Obat Hati)

Sabyan - Zaadul Muslim

Vagetoz - Sholat

Wali - Qodarullah



Karya Produksi Lagu Berlirik Spiritual Nasrani Terbaik

JCC Worship - PenyertaanMu

JPCC Worship - Engkau Di Dalamku (Acoustic)

Melitha Sidabutar - Mengucap Syukur

Sudirman Worship, Melitha Sidabutar - Hanya Bersyukur

Symphony Worship - Yesusku Kau Terindah

Bidang Penunjang Produksi

Produser Rekaman Terbaik

Andi Rianto - Sang Dewi (Lyodra, Andi Rianto)

Erwin Gutawa - Seputih Kasih (Erwin Gutawa)

Kenan Loui, Isyana Sarasvati - mindblowing! (Isyana Sarasvati)

Kenny Gabriel - BARU (GAC (Gamal Audrey Cantika))

Laleilmanino, Diskoria - Badai Telah Berlalu (Diskoria, Laleilmanino, Bunga Citra Lestari)

S/EEK - Biar Menjadi Kenangan (Raisa, Ahmad Dhani)



Grafis Desain Album Terbaik

Alffy Rev - Ally Rev and The True Friends (Alffy Rev and The True Friends)

Dani Effendi - Bermain Rintik Di Musim Hujan (HIVI!, Gerald Situmorang, Ify Alyssa, Sri Hanuraga)

Jundi Hibban - Relasi Berdikari (Groovy Distraction)

Muhammad Rizky Sobari - SeLF Vol. I (Littlefingers)

Saskia Gita Sakanti - True Love (Tohpati)



Tim Produksi Suara Terbaik

Dimas Pradipta - switch (Rinni Wulandari)

Eko Sulistiyo - Tak Segampang Itu (Anggi Marito)

Indra Lesmana - Do The Math (Indra Lesmana)

Kenny Gabriel, Michael Timothy, Herry Alesis, Stevano - BARU (GAC (Gamaliel Audrey Cantika))

Stephan Santoso, Lucky Andrie, Rocky Antono - Rumah Kita (God Bless, Tohpati)

Tommy P Utomo - Sang Dewi (Lyodra, Andi Rianto)



Video Musik Terbaik

Aditya Muhara - mindblowing! (Isyana Sarasvati)

Alain Goenawan - The Intro(vert) (Teza Sumendra)

Alffy Rev - The True Friends (Alffy Rev and The True Friends)

Brahmma Wijaya - Nyaman Tak Cukup (Raisa)

Shadtoto Prasetio - BARU (GAC (Gamaliel Audrey Cantika))

Yogi Kusuma - Merayakan Fana (Barasuara)

Bidang Umum

Pendatang Baru Terbaik Terbaik

Aruma - Muak

Aziz Hedra - Somebody's Pleasure

Bernadya - Apa Mungkin

Gery Gany - Sesaat Kau Hadir

Jegeg Bulan - Care Bebek

Salma Salsabil - Menghargai Kata Rindu

Sridevi - Mataharimu



Album Terbaik Terbaik

Banal Semakin Binal - The Jansen

Do The Math - Indra Lesmana

Fabula - Mahalini

ISYANA - Isyana Sarasvati

Magnolya - Ziva Magnolya

Reality Club Presents... - Reality Club



Karya Produksi Terbaik Terbaik

Diskoria, Laleilmanino, Bunga Citra Lestari - Badai Telah Berlalu

Erwin Gutawa - Seputih Kasih

GAC (Gamaliel Audrey Cantika) - BARU

Isyana Sarasvati - mindblowing!

Lyodra, Andi Rianto - Sang Dewi

Raisa - Nyaman Tak Cukup

Demikian kabar terbaru mengenai AMI Awards 2023. Semoga informasi ini bermanfaat. (Medcom.id/Z-4)