Ditunjuk Bawakan Soundtrack Film Miracle In Cell No 7, Ini Kata Andmesh

MUSISI Andmesh terpilih untuk mengisi original soundtrack film Miracle In Cell No 7 dengan membawakan lagu Andaikan Kau Datang.

"Saya kebetulan fans banget sama film ini. Begitu ditawari untuk mengisi original soundtrack, saya sangat excited dan tidak menolak. Langsung mau. Apalagi dengar cerita bahwa lagu yang saya bawakan kebetulan sudah di-recycle oleh beberapa penyanyi-penyanyi hebat juga. Langsung saya take, judulnya Andaikan Kau Datang," kata Andmesh saat dijumpai di Jakarta Selatan, Rabu (24/8) malam.

Lagu Andaikan Kau Datang telah dibawakan oleh musisi-musisi besar tanah air seperti Koes Plus, Ruth Sahanaya, dan Noah.

Oleh sebab itu, Andmesh merasa dirinya harus membawakan lagu ini dengan sepenuh jiwa agar versinya berbeda dengan yang telah dibawakan musisi lain.

Agar dapat membawakan lagu ini dengan sepenuh jiwa, Andmesh pun mengenang sang ayah yang telah tiada. Dia mengatakan, saat membawakan lagu itu, dia membayangkan bagaimana jika dia dapat kembali bertemu dengan sang ayah.

"Sebenarnya ketika saya take vokal dan akhirnya berusaha untuk keluar dari warnanya Koes Plus, Ruth Sahanaya, Noah juga sempat me-recycle. Saya punya satu cara akhirnya bisa memasukkan nyawa di lagu ini. Saya kebetulan sudah nggak punya papa, dan lagu ini scene-nya bersangkutan sama papa. Dan saya membayangkan papa saya ketika saya take vokal," ungkap Andmesh.

"Ketika sudah selesai take vocal, kebetulan saya cuma one take ok. Jadi saya benar-benar menaruh rasa, menaruh sebuah pengharapan, andaikan saya bisa ketemu dengan papa saya kembali. Dan mungkin rasa itu yang bisa membedakan versi Andmesh (untuk lagu ini)," tambahnya.

Di sisi lain, produser dari Falcon Pictures Frederica mengungkapkan pemilihan Andmesh untuk mengisi soundtrack film ini terjadi setelah proses editing. Pihaknya menilai dengan sentuhan suara Andmesh, film ini akan semakin dapat menyentuh perasaan penontonnya.

"Sebenarnya proses editing film ini cukup lama. Artinya dari syuting sampai sekarang, 2 tahun, terus kita nentuin lagu yang pas untuk ending scene ini juga mungkin setahun terakhir. Which is kita yakin suara yang paling pas ini dengan suara Andmesh," ujar Frederica.

Miracle In Cell No 7 akan tayang di seluruh bioskop Indonesia pada 8 September 2022. Film ini dibintangi oleh Vino G Bastian, Grace, Indro Warkop, Tora Sudiro, Indra Jegel, Rigen, Denny Sumargo, Bryan Domani, Teuku Rifnu Wikana, dan Marsha Timothy. (Ant/OL-1)