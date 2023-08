Amber Liu Gandeng Jackson Wang dan Yultron di Single Harder

AMBER Liu kembali menghibur pencinta musik di seluruh dunia lewat single Harder yang turut menampilkan superstar global Jackson Wang dan musisi elektronik Yultron.

Harder adalah versi terbaru dari kolaborasi Liu dengan Wang di single Easier, yang dirilis tahun lalu. Chemistry keduanya terasa sepanjang lagu dengan vokal Liu yang ringan sekaligus bagian rap yang serba laidback, digabungkan dengan warna suara husky khas Wang. Semuanya dibalut dengan nuansa elektronik dari Yultron yang kental dengan nuansa future bass dan permainan synth yang cerah.

Harder dirilis setelah sederet single yang Liu lepas pada tahun ini termasuk ILY, No More Sad Songs, dan Can't Go Yet, menjadikan 2023 sebagai tahun yang penting bagi Liu. Kejujuran pada diri sendiri dan pencarian jati diri menjadi dua elemen penting di karya-karya Liu.

Amber Liu ditemukan oleh SM Entertainment lewat sebuah audisi berskala global saat baru menginjak 15 tahun. Ia kemudian pindah ke Korea Selatan dan debut dengan grup f(x) pada 2009.

Tidak lama bagi grup electro-pop K-pop tersebut untuk akhirnya menjadi grup paling populer di skena musik K-pop dunia seraya mereka memenangkan banyak penghargaan ternama.

Pada 2015, Liu merilis proyek solonya dalam bentuk album berjudul Beautiful yang debut di nomor 2 pada chart Billboard World Albums.

Video klip single Beautiful dari album itu sukses mengumpulkan lebih dari 1 juta view hanya dalam sehari.

Selama satu dekade, Liu menjadi figur yang menggaungkan pesan seputar body positivity dan kesehatan mental lewat musiknya, termasuk saat video Where's My Chest darinya viral.

Liu juga seorang produser yang piawai. Ia turut memiliki andil dalam show digital I'll Ask The Stupid Question di FICTO selain menyutradarai video-video klipnya.

Liu telah difitur di berbagai variety show dan travelling show, bermain di sejumlah film, dan telah sukses bersolo karier. Saat ini Amber memiliki lebih dari 17 juta follower di social media. (RO/Z-1)