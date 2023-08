New Kids on the Block akan Berkolaborasi dengan Seventeen

GRUP musik asal Amerika Serikat yang berjaya di era 1980-an, New Kids on the Block (NKOTB), membocorkan rencana berkolaborasi dengan grup idola K-Pop Seventeen dalam sebuah lagu yang akan dirilis pada 1 September.

Melalui akun Twitter resmi Seventeen, @pledis_17, Kamis (31/8), PLEDIS ENTERTAINMENT mengunggah ulang video singkat dari akun resmi NKOTB.

Dalam unggahan tersebut, terdapat cuplikan video berdurasi 7 detik dan bertuliskan NKOTB X SEVENTEEN.

"Carat (nama penggemar Seventeen), inilah saatnya. Dengan @NKOTB," tulis keterangan di akun Seventeen.

Sebelum menegaskan proyek kolaborasi musik mereka, beberapa kali akun resmi Seveneteen mengomentari unggahan dari NKOTB di platform Twitter. Baik NKOTB maupun Seventeen telah memberikan bocoran tipis kepada penggemar karena interaksi mendadak di antara keduanya.

NKOTB merupakan grup idola populer di tahun 80-an hingga 90-an dengan lagu-lagu terkenal yang masih banyak didengar, seperti I'll Be Loving You, Please Don't Go Girl, Step by Step, dan lainnya.

NKOTB dipunggawai oleh Donnie Wahlberg, Joey McIntyre, Danny Wood, Jonathan Knight, dan Jordan Knight.

Kini, NKOTB tengah disibukkan dengan persiapan pertunjukan mereka bertajuk NKOTB Cruise 2023 pada 12 - 16 Oktober 2023 mendatang.

Rencananya, mereka akan berangkat dari Miami ke AKA Half Moon Cay, Bahama, bersama para penggemar dan akan menghabiskan dua hari di laut bersama.

Sementara itu, Seventeen adalah grup idola asal Korea Selatan (Korsel0 yang telah memulai debut sejak delapan tahun silam. Terbaru, mereka telah merilis album penuh untuk kemunculan kembali di Jepang bertajuk ALWAYS YOURS dengan lagu utama Ima -Even if the world ends tomorrow-pada 22 Agustus lalu.

Lagu-lagu Seventeen dalam album ALWAYS YOURS sudah dapat didengar versi digital melalui aplikasi streaming musik, seperti Spotify. Total ada 27 lagu yang dihadirkan dalam album terbaru mereka. (Ant/Z-1)