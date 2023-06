Harry Styles Hentikan Konser Agar Seorang Ibu Hamil Dapat Pergi ke Toilet

HARRY Styles menghentikan sejenak konser yang dia gelar di Stadion Principality, Cardiff agar seorang penggemarnya yang sedang hamil pergi ke toilet.

Sembari menunggu, penyanyi berusia 29 tahun tersebut berinteraksi dengan para penggemar lain sampai perempuan itu kembali dari toilet.

Mantan anggota One Direction tersebut, awalnya, mengobrol dengan salah satu penggemar yang bernama Sian yang hadir bersama pasangannya Elliott. Styles menyadari bahwa Sian tengah hamil dan perlu pergi ke toilet.

"Saya pikir kita semua setuju bahwa penting bagi Sian untuk pergi sebentar, ya kan?," kata Styles.

Mendengar hal itu, Sian protes dan mengatakan bahwa dia tidak ingin melewatkan momen pertunjukan dari Styles. Namun, tidak disangka Styles malah mau menunggu Sian sampai dia kembali dari toilet.

"Apakah kamu tahu apa yang akan aku lakukan kali ini? Kamu pergi sebentar, aku akan mengulur waktu," ujar Styles.

Styles benar-benar menepati janjinya. Ketika Sian pergi ke toilet, dia menghabiskan waktu mengobrol dengan para penggemar lain. Momen itu pun ramai di TikTok.

Setelah Sian kembali, pelantun lagu As It Was tersebut kemudian bertanya kepada pasangan tersebut apa nama calon bayi mereka sebelum melibatkan penonton untuk membantu memilih nama calon bayi mereka seperti Stevie, Harley, Rafe, dan Caleb. Pada momen itu, pilihan penonton jatuh pada nama Stevie.

Keramahan Styles kepada para penggemarnya diketahui bukan hal yang baru kali ini terjadi. Dia diketahui sering melakukan hal itu di tiap pertunjukannya.

Seperti saat melaksanakan konser di Dublin, Styles berjalan ke arah kerumunan penggemar dan bergerak mendekati seorang penggemar yang tampaknya telah jatuh.

"Beri dia sedikit ruang dan air. Kamu baik-baik saja? Apakah kamu jatuh karena licin?," tanya Styles saat itu. (Z-1)