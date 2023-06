TXT-Jonas Brothers Resmi Berkolaborasi Lewat Single Do It Like That

KOLABORASI antara Jonas Brothers dengan Tomorrow X Together (TXT) akhirnya resmi diumumkan. Peresmian kolaborasi ini ditandai dengan peluncuran video mereka bersama.

Audio dalam klip tersebut berasal dari film ikonik tahun 2001 Zoolander. TXT dan Jonas Brothers bekerja sama untuk single musim panas!

Pada 22 Juni tengah malam KST, TXT dan Jonas Brothers meluncurkan teaser pertama untuk lagu mendatang mereka Do It Like That. Single ini dijadwalkan akan dikeluarkan pada 7 Juli pukul 1 p.m. KST (bersama dengan video musiknya).

TXT, Jonas Brothers, dan Ryan Tedder dari OneRepublic, yang akan memproduseri single tersebut, sebelumnya memicu spekulasi tentang kemungkinan berkolaborasi.

Hal ini terungkap melalui berbagai postingan rahasia dan interaksi di media sosial, tetapi belum ada yang dikonfirmasi secara resmi hingga hari ini.

Bighit Music juga meluncurkan jadwal rilis untuk single mendatang yang diakhiri dengan teaser misterius, ‘STAY TUNED FOR MORE’. Apakah kamu senang melihat kolaborasi TXT dan Jonas Brothers?

Konser TXT di Indonesia

Tiket konser grup idola K-Pop Tomorrow X Together (TXT) di Jakarta dijual mulai hari ini, Rabu (21/6), di tiket.com

Tiket.com bekerja sama dengan promotor iME Indonesia, resmi menjadi mitra penjualan tiket konser bertajuk TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR IN JAKARTA, yang akan diselenggarakan pada 9 Agustus 2023 di Beach City International Stadium, Ancol.

Para penggemar TXT atau yang akrab dikenal sebagai MOA dapat langsung membeli tiket konser melalui aplikasi atau website tiket.com. (Z-10)