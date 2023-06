Tiket Konser TXT di Jakarta Dijual Mulai Hari Ini

TIKET konser grup idola K-Pop Tomorrow X Together (TXT) di Jakarta dijual mulai hari ini, Rabu (21/6), di tiket.com

Tiket.com bekerja sama dengan promotor iME Indonesia, resmi menjadi mitra penjualan tiket konser bertajuk TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT : SWEET MIRAGE> IN JAKARTA, yang akan diselenggarakan pada 9 Agustus 2023 di Beach City International Stadium, Ancol.

Para penggemar TXT atau yang akrab dikenal sebagai MOA dapat langsung membeli tiket konser melalui aplikasi atau website tiket.com.

SVP of Brand Marketing, tiket.com Maria Risa Puspitasari mengatakan, “Suatu kebanggaan bagi kami di tiket.com untuk menjadi bagian dari konser TXT kali ini. Kerja sama ini merupakan upaya tiket.com mewujudkan antusiasme penggemar musik Kpop di Indonesia yang sangat besar sekaligus menjadi wujud komitmen tiket.com dalam mendukung pemulihan industri hiburan dan pariwisata di Indonesia. Kami di tiket.com selalu berupaya memberikan pengalaman ticketing yang terbaik bagi para sobat tiket.”

Sejak melakukan debut pada 2019 hingga sekarang, grup Kpop TXT telah menunjukkan ciri khas mereka melalui kekuatan musiknya.

Memiliki jumlah pendengar sebanyak 8,9 Juta di Spotify dan penggemar di seluruh dunia, TXT sering dijuluki sebagai The Next Leader of Kpop.

Grup yang beranggotakan Soobin, Yeonjun, Beomgyu, Taehyun, dan Hueningkai ini siap menyapa para MOA di Jakarta pada Agustus mendatang.

Tiket konser TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT : SWEET MIRAGE> IN JAKARTA dapat dibeli pada hari ini, Rabu (21/6) untuk MOA MEMBER PRESALE dan pada Kamis (22/6) untuk publik pada pukul 10.00 WIB dengan detail harga sebagai berikut:

VIP (standing) : Rp3.100.000

Cat 1 (standing) : Rp2.800.000

Cat 2 (seating) : Rp2.600.000

Cat 3 (seating) : Rp2.400.000

Cat 4 (seating) : Rp1.800.000

Cat 5 (seating) : Rp1.550.000

Harga tersebut belum termasuk pajak sebesar 15% untuk hiburan, ticketing, dan platform fee. Satu member Weverse ID hanya bisa membelu maksimal 2 tiket.

“Kami harap dengan adanya konser ini dapat memberikan pengalaman yang berkesan kepada para penggemar TXT yang pastinya sudah tidak sabar melihat penampilannya. Kami menghimbau kepada para penggemar untuk membeli tiket hanya di platform resmi tiket.com agar dapat menghindari hal yang tidak diinginkan di kemudian hari serta terus menjaga ketertiban dengan menaati peraturan keramaian di lokasi konser juga tetap mawas diri terhadap kondisi kesehatan saat menonton konser,” ajak Maria Risa.

Pengguna diwajibkan untuk memiliki dan log in ke akun tiket.com untuk melakukan pembelian tiket konser TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT : SWEET MIRAGE> IN JAKARTA. (RO/Z-1)