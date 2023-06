Netflix Umumkan Musim Kedua XO, Kitty, Setelah Akhir Penuh Tanda Tanya

SERIAL XO, Kitty saat ini dalam proses produksi untuk musim kedua. Melalui akun Twitter, Netflix memposting video singkat tentang musim kedua dari serial spin-off dari franchise To All the Boys I've Loved Before.

Anna Cathcart berperan kembali menjadi Katherine "Kitty" Song Covey, yang melakukan perjalanan ke Korea Selatan untuk menemukan cinta sejati. XO, Kitty ditulis Jenny Han merupakan seri pertama dari Netflix yang diambil dari salah satu film asli mereka. Kitty pertama kali tayang pada Mei 2023, dan setiap episode XO, Kitty berisi komedi romantis berdurasi setengah jam.

Musim pertama dimulai dengan perjalanan Kitty ke Korea Selatan untuk memendekkan jarak hubungan jarak jauhnya dengan pacarnya, Kim Dae-heon. Meskipun Kitty menganggap dirinya ahli dalam cinta dan kencan, semuanya menjadi lebih rumit ketika perasaannya sendiri terlibat.

Akhir musim pertama menampilkan cliffhanger yang menyiapkan beberapa alur cerita untuk musim kedua. Musim pertama berakhir dengan Kitty naik pesawat dan membaca surat yang hilang dari ibunya, Eve, yang mengungkapkan cinta pertamanya adalah seorang pria bernama Simon. Di pesawat, Kitty terkejut karena Min Ho duduk di sebelahnya dan mengaku memiliki perasaan romantis padanya, meninggalkannya bingung.

Netflix belum mengumumkan tanggal rilis untuk musim kedua XO, Kitty. Berdasarkan jadwal rilis musim pertama, diperkirakan musim kedua mungkin akan dirilis, Agustus 2025. Namun, mengingat kesuksesan musim pertama yang begitu cepat, Netflix mungkin ingin mempercepat produksi musim kedua dan merilisnya lebih cepat.

Sayangnya, produksi XO,Kitty harus tertunda akibat mogok penulis Writers Guild of America (WGA). Tidak hanya XO,Kitty, banyak acara TV yang terkena dampak mogok ini karena para penulis skenario di Hollywood sedang bernegosiasi untuk upah yang lebih adil dan keamanan finansial yang lebih baik di era streaming.

Jika beberapa naskah telah selesai sebelum mogok dimulai, maka tim produksi dapat melakukan pengambilan gambar kapan saja. Sebaliknya, jika proses penulisan belum dimulai, maka pengembangan musim baru harus menunggu sampai mogok selesai, yang bisa memakan waktu berbulan-bulan.

Pemeran musim kedua XO, Kitty kemungkinan besar akan melibatkan banyak wajah yang sudah dikenal dari musim pertama, termasuk para aktor yang muncul dalam video pengumuman musim kedua. Anna Cathcart tentu akan kembali memerankan peran utama sebagai Katherine "Kitty" Song Covey. Choi Min-young akan kembali sebagai Kim Dae-heon, pacar jarak jauh Kitty di Korea Selatan yang pertama kali diperkenalkan dalam film To All the Boys: Always and Forever. Selain itu kemungkinan akan menampilkan Anthony Keyvan sebagai Quincy Shabazian, yang lebih dikenal sebagai "Q", serta Théo Augier Bonaventure sebagai pacar Q, Florian.

Di musim pertama, Kitty memiliki perasaan romantis pada putri kepala sekolah, Yuri Han (Gia Kim). Karakter tersebut kemungkinan akan muncul dengan peran yang lebih menonjol di musim kedua. Penulis XO, Kitty juga kemungkinan akan menghadirkan kembali Juliana, pacar rahasia Yuri yang diperankan Regan Aliyah, karena hubungannya dengan Yuri mempersulit keinginan Kitty untuk bersama Yuri.

Musim kedua kemungkinan akan memberikan peran lebih besar bagi Min Ho (Sang Heon Lee). Pasalnya ia mengaku memiliki perasaan pada Kitty di pesawat dalam akhir musim pertama. Peter Thurnwald mungkin akan kembali sebagai Profesor Alex Finnerty, yang bertindak sebagai figur mentor bagi Kitty di musim pertama.

Musim kedua, diperkirakan akan berkisar pada pencarian Kitty untuk menemukan Simon dan mendapatkan lebih banyak jawaban tentang masa lalu ibunya. Fakta salah satu teman terbaik Dae jatuh cinta pada Kitty pasti akan menciptakan berbagai konflik antara ketiganya, menimbulkan tekanan lebih besar pada hubungan Kitty dengan Dae. Kitty masih mencintai Yuri, dan Yuri masih mencintai Juliana, jadi alur cerita ini kemungkinan akan terus intensif di musim kedua XO, Kitty. (Z-3)