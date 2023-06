Film Black Clover: Sword of the Wizard King Sudah Tayang di Netflix

BLACK Clover: Sword of the Wizard King adalah film pertama dalam waralaba Black Clover dan akan mengisahkan cerita yang baru.

Asta akan bertemu dengan mantan Raja Penyihir dan banyak karakter baru dan yang kembali. Black Clover adalah anime pertempuran shonen tentang ketekunan, persahabatan, dan pertempuran yang luar biasa antara kebaikan dan kejahatan.

Yuki Tabata, pencipta Black Clover, kembali sebagai supervisor untuk film ini. Black Clover: Sword of the Wizard King mungkin bukan merupakan manga canon, tetapi tetap terhubung dengan acara tersebut melalui cerita anime asli yang mengacu pada peristiwa dalam film.

Baca juga: Aksi Memukau Chris Hemsworth dalam Film Extraction 2

Awalnya, Black Clover: Sword of the Wizard King dijadwalkan rilis pada 16 Maret 2023, tetapi ditunda karena komplikasi covid-19 selama produksi.

Pandemi ini telah mempengaruhi industri anime dalam banyak cara, dengan banyak acara dan film yang ditunda, dan Black Clover tidak terkecuali.

Beruntungnya, penundaan hanya mendorong penayangan film beberapa bulan. Black Clover: Sword of the Wizard King sudah tayang di Netflix pada Jumat (16/6).

Baca juga: Sekuel Film Through My Window Tayang 23 Juni, Ini Sinopsisnya

Film ini telah berada dalam produksi untuk beberapa waktu sekarang, dan terlihat bahwa hasilnya akan sebanding dengan penantian.

Trailer Black Clover menampilkan lagu yang mengagumkan yakni Here I Stand dari Treasure. Segala sesuatu tentang Black Clover: Sword of the Wizard King ini tampak akan menjadi pengalaman yang hebat, mulai dari pengisi suara hingga skornya.

Sinopsis Black Clover: Sword of the Wizard King

Saat Asta terus meraih prestasi dalam perjalanannya untuk menjadi Raja Penyihir, Raja Penyihir sebelumnya, Conrad, yang ditakuti sebagai sosok jahat dan tersegel, bersama dengan tiga Raja Penyihir sebelumnya muncul.

Setelah dibangkitkan dengan Pedang Imperial, tujuan mereka adalah untuk menghancurkan Kerajaan Clover.

Pertempuran sengit antara anak laki-laki yang bermimpi menjadi Raja Penyihir melawan Raja Penyihir sebelumnya!! Pertempuran hebat melibatkan semua ksatria sihir telah dimulai untuk merebut gelar Raja Penyihir. (Z-1)