Sekuel Film Through My Window Tayang 23 Juni, Ini Sinopsisnya

FILM Through My Window pertama kali dirilis di platform streaming Netflix pada bulan Februari yang lalu. Setelah perilisan film pertama, para penggemar ingin melihat lebih banyak kisah cinta Raquel dan Ares.

Untungnya, Netflix mengakui potensi Through My Window dan memenuhi permintaan para penggemar untuk episode tambahan. Tentu saja, para penggemar sangat bersemangat saat mengetahui bahwa film remaja favorit mereka akan kembali. Netflix memberikan judul resmi untuknya yaitu Through My Window: Across the Sea.

Film romantis ini akan tayang di Netflix pada Jumat, 23 Juni 2023. Netflix mengonfirmasi bahwa Clara Galle dan Julio Peña akan kembali memerankan peran mereka sebagai Raquel dan Ares dalam sekuelnya.

Selain itu, pihak platform juga mengonfirmasi kembalinya beberapa karakter pendukung yang menjadi favorit penggemar seperti Eric Masip sebagai Artemis, Hugo Arbués sebagai Apolo, Emilia Lazo sebagai Claudia, Natalia Azahara sebagai Daniela, dan Guillermo Lasheras sebagai Yoshi.

Ada juga tiga anggota pemeran baru yang akan diperkenalkan dalam sekuel ini. Peran mereka belum diungkapkan saat ini, namun menurut deskripsi Netflix tentang karakter-karakter tersebut, mereka akan membawa "kejutan baru" dalam hubungan Ares dan Raquel. Mereka adalah Andrea Chaparro, Iván Lapadula, dan Carla Tousv.

Sinopsis Through My Window: Across the Sea

Penulis Ariana Godoy, yang menulis cerita asli di Wattpad yang menjadi dasar film pertama, terlibat dalam pengembangan skenario untuk Through My Window: Across the Sea. Marçal Forés juga kembali sebagai sutradara untuk sekuel ini. Sepertinya, sekuel ini akan menguji hubungan dan cinta mereka setelah berpisah dan bersatu kembali. Ini akan menjadi film romantis musim panas yang sempurna untuk ditonton dan disukai.

“Ares pergi untuk belajar di Stockholm, ia dan Raquel menjalani hubungan jarak jauh yang lebih sulit daripada yang mereka harapkan. Ketika musim panas tiba dan mereka bertemu kembali, perpisahan yang lama dan orang-orang yang mereka temui selama waktu itu akan menguji apa yang mereka pikirkan sebagai ikatan yang tak terpisahkan."

Pada 28 April 2022 silam, Netflix mengumumkan bahwa pengambilan gambar utama untuk sekuel ini telah dimulai. Namun, kamera selesai beroperasi pada 9 Juli 2022 dan film tersebut langsung masuk ke tahap pasca-produksi untuk diedit. Tidak jelas berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengedit film dan menyiapkannya untuk dirilis, tetapi jika kita mengacu pada waktu produksi film pertama, mungkin butuh sekitar sembilan bulan dalam tahap pasca-produksi.

Kemudian pada 17 Mei, hanya sebulan menjelang perilisan film, Netflix merilis trailer resmi berdurasi penuh untuk sekuel yang sangat dinantikan ini. Trailer tersebut menampilkan gambaran hubungan jarak jauh Ares dan Raquel sekarang setelah Ares belajar di Stockholm, serta pertemuan mereka kembali dan adegan-adegan yang menggairahkan. (Z-10)