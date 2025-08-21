Film Lebih dari Selamanya Ingin Jadi Cermin Cinta Sejati Adalah Harta yang Mahal

Ilustrasi(MI/FATHURROZAK)

AKTOR Donny Alamsyah dan Shareefa Daanish akan bermain dalam film drama terbaru berjudul Lebih dari Selamanya. Film ini akan tayang di bioskop mulai 28 Agustus.

Lebih dari Selamanya bercerita tentang duda bernama Salim (Donny Alamsyah) yang 14 tahun ditinggal istrinya, Rifa (Shareefa Daanish). Uniknya, film ini menceritakan juga sudut pandang istrinya yang sudah jadi “hantu” dan masih tidak rela kalau suaminya menikah lagi.

Produser Lebih dari Selamanya Ary Ambiary menjelaskan, di tengah cerita-cerita perselingkuhan yang ada di layar bioskop hingga konten media sosial, lewat film ini ia mengungkapkan ingin ada cerita baik yang bisa dinikmati oleh penonton.

“Selama ini perselingkuhan, KDRT, poligami dan sebagainya, rasanya kayak sesak. Dunia ini isinya berita buruk semua. Ketika ada cerita konsep naskah ini, saya bilang menarik. Cinta sejati itu mahal,” katanya saat konferensi pers seusia gala premiere film Lebih dari Selamanya di XXI Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, (20/8).

Donny Alamsyah, yang memerankan karakter Salim menambahkan, dengan rilisnya film ini diharapkan bisa menjadi nutrisi bagi para pasangan yang telah menikah.

“Semoga bagi pasangan yang sudah menikah bisa menutrisi pasangannya sampai maut memisahkan, yang belum nikah, bisa saling mencintai sampai maut memisahkan dan lebih dari selamanya.

Film ini disutradarai oleh M Amrul Ummami. Selain Shareefa dan Donny, film ini juga dibintangi oleh Adinda Thomas, Adzana Ashel, Cheryl Zaneta, Adhitya Alkatiri, dan Ladislao Camara. Film Lebih dari Selamanya menjadi produksi Golden Scene Pictures, Mizan Pictures, dan FMM Studios. (H-2)