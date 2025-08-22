Rekomendasi 5 Tontonan: Mission Impossible hingga Live Action How to Train Your Dragon

Headline
BULAN penuh aksi, fantasi dan drama emosional! Mulai dari film Mission: Impossible – Final Reckoning, misi terakhir dari agen Ethan Hunt yang melegenda dan film live-action yang sangat dinanti, How to Train Your Dragon, membawa kisah animasi ikonik Hiccup dan Toothless ke dunia nyata, kini bisa disaksikan di Catchplay+. Kedua film tersebut sama-sama tayang di jaringan bioskop pada tahun ini.
Disebut jadi misi terakhir waralaba legendaris ini, Tom Cruise kembali sebagai Ethan Hunt menghadapi konsekuensi dari setiap keputusan yang pernah diambil. Kini dunia di ambang kehancuran dan musuh dari masa lalu memburu anggota tim IMF, Ethan harus menghadapi misi tersulitnya, walau harus mengorbankan nyawanya.
Kisah penutup sempurna dari waralaba yang tayang selama dua dekade ini menampilkan stunt yang lebih berbahaya dan syuting di berbagai lokasi ekstrem seperti Norwegia, Swiss dan Afrika Selatan.
Disutradarai Christopher McQuarrie, Mission: Impossible - Final Reckoning masih dibintangi oleh Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, dan Esai Morales.
Naga Populer dari animasi jadi nyata. Dari animasi kini jadi live-action, film DreamWorks yang legendaris ini kembalikan Hiccup, pemuda Viking yang bersahabat dengan naga Night Fury bernama Toothless. Hiccup menentang tradisi demi masa depan yang damai antara manusia dan naga.
Film ini disutradarai Dean DeBlois, pencipta trilogi animasinya. Visual canggih menghadirkan Toothless secara nyata dengan detail menakjubkan dan juga memberikan pentingnya arti keluarga.
Bergenre fantasi, petualangan, dan keluarga film ini dibintangi oleh Mason Thames, Nico Parker, Gerard Butler, Nick Frost, dan Peter Serafinowicz.
Drama Korea emosional dibintangi Kang Ha-neul, menggambarkan kehidupan di desa dan cinta yang hilang
Film ini akan tayang eksklusif di Catchplay+, menyajikan kisah romansa modern antara Luke Evans dan Gwei Lun?mei dalam sebuah akhir pekan di Taipei.
Thriller sejarah Korea berlatar masa penjajahan Jepang yang seru dengan penampilan memukau Hyun Bin. (H-2)
SETELAH mencatatkan pencapaian impresif dengan lebih dari 1,8 juta penonton di jaringan bioskop Indonesia, film Pengepungan di Bukit Duri kini bisa ditonton di Prime Video.
Dalam cuplikan perdana itu, tertulis jelas Etienne Caesar duduk di kursi Sutradara, itu menjadi debut perdananya untuk film panjang.
TRAILER Avatar: Fire & Ash membawa kembali penonton film ke Pandora dan memperkenalkan dua suku baru, yaitu Wind Traders dan klan Ash People yang melontarkan api.
FILM Believe: Takdir, Mimpi, Keberanian yang akan tayang di bioskop mulai 24 Juli. Film ini terinspirasi dari kisah hidup Jenderal TNI Agus Subiyanto yang mengisahkan tentang keberanian.
Lokasi eksotis dan secara visual menawan menjadi latar lokasi yang akan memperkuat cerita film Ibadah dan Cinta.
Film ini berakhir dengan Ethan, Grace, Benji, dan sisa tim mereka berpisah di London, dengan Entity aman terkunci di dalam modul pil racun yang dimiliki Ethan
Lilo & Stitch, yang mendaur ulang film animasi keluaran 2002 dengan judul sama sukses meraup pendapatan sebesar US$341 juta dari berbagai penjuru dunia.
Tom Cruise mengaku sudah memberikan yang terbaik untuk waralaba film Mission Impossible.
Svalbard merupakan pulau paling Utara di Norwegia dan terletak di Samudera Arktik. Sebanyak 60% wilayah Svalbard diselimuti oleh gletser dan salju
