Headline
Soal Noel, Presiden Persilakan KPK

Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Rekomendasi 5 Tontonan: Mission Impossible hingga Live Action How to Train Your Dragon

Media Indonesia
22/8/2025 14:03
Rekomendasi 5 Tontonan: Mission Impossible hingga Live Action How to Train Your Dragon
Ilustrasi(dok. Catchplay+. )

BULAN penuh aksi, fantasi dan drama emosional! Mulai dari film Mission: Impossible – Final Reckoning, misi terakhir dari agen Ethan Hunt yang melegenda dan film live-action yang sangat dinanti, How to Train Your Dragon, membawa kisah animasi ikonik Hiccup dan Toothless ke dunia nyata, kini bisa disaksikan di Catchplay+. Kedua film tersebut sama-sama tayang di jaringan bioskop pada tahun ini.

Berikut rekomendasi tayangan film untuk akhir pekan selama Agustus di platform streaming Catchplay+ :

  • Mission: Impossible - Final Reckoning (Tayang Mulai 20 Agustus)

    Disebut jadi misi terakhir waralaba legendaris ini, Tom Cruise kembali sebagai Ethan Hunt menghadapi konsekuensi dari setiap keputusan yang pernah diambil. Kini dunia di ambang kehancuran dan musuh dari masa lalu memburu anggota tim IMF, Ethan harus menghadapi misi tersulitnya, walau harus mengorbankan nyawanya. 

    Kisah penutup sempurna dari waralaba yang tayang selama dua dekade ini menampilkan stunt yang lebih berbahaya dan syuting di berbagai lokasi ekstrem seperti Norwegia, Swiss dan Afrika Selatan.

    Baca juga : Film 'Tiba-Tiba Setan' Rilis First Look, Dibintangi Lolox hingga Oky Rengga

    Disutradarai Christopher McQuarrie, Mission: Impossible - Final Reckoning masih dibintangi oleh Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, dan Esai Morales.

  • How To Train Your Dragon - Live-Action (Tayang 27 Agustus) 

    Naga Populer dari animasi jadi nyata. Dari animasi kini jadi live-action, film DreamWorks yang legendaris ini kembalikan Hiccup, pemuda Viking yang bersahabat dengan naga Night Fury bernama Toothless. Hiccup menentang tradisi demi masa depan yang damai antara manusia dan naga. 

    Film ini disutradarai Dean DeBlois, pencipta trilogi animasinya. Visual canggih menghadirkan Toothless secara nyata dengan detail menakjubkan dan juga memberikan pentingnya arti keluarga. 

    Baca juga : Trailer Avatar: Fire & Ash Rilis, Kejutan Penuh Api James Cameron!

    Bergenre fantasi, petualangan, dan keluarga film ini dibintangi oleh Mason Thames, Nico Parker, Gerard Butler, Nick Frost, dan Peter Serafinowicz.

  • Yadang (Tayang 28 Agustus)

    Drama Korea emosional dibintangi Kang Ha-neul, menggambarkan kehidupan di desa dan cinta yang hilang

  • Weekend in Taipei (Tayang 27 Agustus) 

    Film ini akan tayang eksklusif di Catchplay+, menyajikan kisah romansa modern antara Luke Evans dan Gwei Lun?mei dalam sebuah akhir pekan di Taipei.

  • Harbin (Tayang mulai 20 Agustus) 

    Thriller sejarah Korea berlatar masa penjajahan Jepang yang seru dengan penampilan memukau Hyun Bin. (H-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Indrastuti
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved