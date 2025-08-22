Rekomendasi 5 Tontonan: Mission Impossible hingga Live Action How to Train Your Dragon

Mission: Impossible - Final Reckoning (Tayang Mulai 20 Agustus)

Disebut jadi misi terakhir waralaba legendaris ini, Tom Cruise kembali sebagai Ethan Hunt menghadapi konsekuensi dari setiap keputusan yang pernah diambil. Kini dunia di ambang kehancuran dan musuh dari masa lalu memburu anggota tim IMF, Ethan harus menghadapi misi tersulitnya, walau harus mengorbankan nyawanya.

Kisah penutup sempurna dari waralaba yang tayang selama dua dekade ini menampilkan stunt yang lebih berbahaya dan syuting di berbagai lokasi ekstrem seperti Norwegia, Swiss dan Afrika Selatan.

Baca juga : Film 'Tiba-Tiba Setan' Rilis First Look, Dibintangi Lolox hingga Oky Rengga

Disutradarai Christopher McQuarrie, Mission: Impossible - Final Reckoning masih dibintangi oleh Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, dan Esai Morales.