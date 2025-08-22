Morgan Oey Rindu Bernyanyi, Diobati oleh Film Siapa Dia

Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
MORGAN Oey, yang mengawali karier di industri hiburan dengan lebih dikenal sebagai penyanyi dan menjadi anggota grup idola, kini lebih banyak berfokus di dunia seni peran. Morgan sendiri telah cukup lama vakum dari dunia tarik suara.
Namun, di peran terbarunya, tampaknya menjadi penawar bagi Morgan atas kerinduannya dengan bernyanyi. Pasalnya, di film Siapa Dia, Morgan tak hanya diharuskan menyanyi, namun juga menari. Sama saat ia manggung bersama grup idola Smash dulu.
Di film Siapa Dia, Morgan memerankan karakter Samo/Ong. Film Siapa Dia merupakan film musikal arahan sutradara Garin Nugroho. Film ini menjadi persembahan bagi Indonesia, menelusuri sejarah bangsa melalui sejarah sinema dan budaya pop dari masa kolonial hingga era digital.
“Di film ini, aku bisa mengobati rasa kangen saya dalam bernyanyi. Senang ketika mendapatkan kesempatan untuk bisa bermain di film ini. Karena film musikal adalah salah satu genre yang saya tunggu-tunggu untuk bisa terlibat, dan Mas Garin menggenapi mimpi saya itu,” ujar Morgan Oey saat konferensi pers usai penayangan film Siapa Dia di XXI Plaza Indonesia, Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis, (21/8).
Selain Morgan, film ini dibintangi di antaranya oleh Nicholas Saputra, Amanda Rawles, Widi Mulia, Ariel Tatum, Monita Tahalea, Happy Salma, Joanna Alexandra, Dira Sugandi, Cindy Nirmala, dan Gisella Anastasia. Di film ini juga melibatkan seniman lintas bidang, selain Faizal Lubis yang menjadi penata musik sekaligus produser eksekutif, juga hadir Eko Supriyanto sebagai koreografer.
Film Siapa Dia berpusat pada Layar (Nicholas Saputra), sutradara muda yang tengah mencari inspirasi untuk membuat film musikal. Saat pulang ke rumah buyutnya di sebuah kota kecil, Layar menemukan koper berisi surat dan catatan harian cinta dari buyut, kakek, dan ayahnya. Bersama tim kecilnya, Denok (Widi Mulia) dan Rintik (Amanda Rawles), Layar mencoba menghidupkan kisah-kisah cinta tersebut ke layar lebar.
Diproduksi oleh Fabis Entertainment, film ini akan tayang di bioskop mulai 28 Agustus. (H-2)
Morgan mengatakan bahwa berperan dalam film musikal lebih menantang karena harus memadukan akting, menyanyi, dan menari.
Aktor Morgan Oey, Omara N Esteghlal, dan Hana Malasan membagikan perspektif mereka tentang realita yang tercermin dalam film Pengepungan di Bukit Duri.
Penyanyi legendaris Titiek Puspa meninggal dunia pada Kamis, (10/4), di usia 87 tahun.
Film ini menjadi sajian horor yang segar, menghadirkan kisah horor unik dengan sentuhan budaya Tionghoa yang jarang dieksplorasi.
official poster film Pengepungan di Bukit Duri (judul internasional: The Siege at Thorn High). Film yang dibintangi oleh Morgan Oey
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved