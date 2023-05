Video Musik Eve, Psyche & The Bluebeard’s Wife Le Sserafim Resmi Dirilis

VIDEO musik Le Sserafim Eve, Psyche & The Bluebeard's Wife sebagian besar fokus pada keterampilan menari personil girl grup tersebut. Anda dapat melihat keterampilan mereka melakukan koreografi yang rumit untuk lagu baru mereka itu.

“I’m a mess, mess, mess, mess, mess, mess, mess/ I’m a mess in distress but we’re still the best dressed / Fearless, say yes, we don’t dress to impress,” nyanyi mereka.

Klip tersebut juga menampilkan girl grup tersebut memainkan permainan masa kecil yang berbeda, termasuk batu, kertas, gunting dan lampu merah, lampu hijau.

Permainan tradisional ini mendapat pengakuan tambahan setelah penggambarannya dalam serial populer Game Squid, meskipun dengan sentuhan yang mematikan. Dari citra gelap dan menghantui hingga momen halus dan mempesona, menggoda, permainan ini menjanjikan pesta visual untuk indra penglihatan kita.

Eve, Psyche & The Bluebeard's Wife adalah salah satu lagu dari album studio pertama Le Sserafim Unforgiven. Rekor tersebut dipimpin oleh single dengan nama yang sama, yang menampilkan produser rekaman legendaris Nile Rodgers dari band disko Chic.

Lagu-lagu lain di Unforgiven termasuk No Return (Into the Unknown), yang dibawakan girl grup pada konser utama pertama mereka awal tahun ini, serta versi baru dari The World Is My Oyster, Fearless, dan Blue Flame

Bulan lalu, Le Sserafim juga merilis video baru pertemuan pertama mereka dengan Rodgers. Selama panggilan video, girl grup dan Rodgers mendiskusikan bagaimana rasanya mengerjakan Unforgiven dan pemikiran mereka tentang lagu yang pada waktu itu belum dirilis.

Sementara itu, anggota Le Sserafim Huh Yun-jin juga baru-baru ini merilis lagu solo ketiganya yang ditulis sendiri dan diproduksi sendiri 'love you twice', setelah 'I ≠ DOLL' dan 'Raise y_our glass' bulan Januari ini pada Agustus 2022.

Le Sserafim adalah girl grup Korea Selatan yang dibentuk di bawah Source Music. Terdiri dari Sakura, Kim Chae Won, Huh Yunjin, Kazuha, dan Hong Eunhae, grup ini menampilkan citra yang kuat dan percaya diri. Mereka awalnya dimulai sebagai grup beranggotakan enam orang, tetapi Kim Garam keluar setelah kontrak eksklusifnya berakhir pada 20 Juli 2022.

Nama grup tersebut, Le Sserafim, adalah anagram dari I'm Fearless, yang mencerminkan keteguhan, kepercayaan diri dan tekad mereka untuk menavigasi jalan mereka sendiri tanpa dipengaruhi oleh opini eksternal.

Dikelola di bawah label Hybe Labels, yang merupakan rumah bagi sensasi global BTS, Le Sserafim berdiri sebagai debut girl grup pertama Hybe. Merangkul istilah Antifragile, grup ini mewujudkan ketahanan dan kekuatan yang unik, tanpa rasa takut menghadapi tantangan apa pun yang menghadang mereka. Mereka baru-baru ini merilis unforgiven, pada ulang tahun debut mereka, menunjukkan pertumbuhan dan kemajuan mereka sebagai artis. (Z-10)