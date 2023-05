Anggunnya Raline Shah Berkebaya Biru di Festival Cannes 2023

AKTRIS dan model Raline Shah, 38, mengenakan kebaya biru dan batik saat menghadiri Festival Film Cannes 2023 di Prancis, Minggu (21/5).

Festival Film Cannes 2023 merupakan salah satu festival film terbesar di kancah internasional yang berlokasi di Prancis. Kedatangannya untuk menyaksikan pemutaran perdana film Killers of The Flowers dan Fireband yang dibintangi oleh aktor Leonardo DiCaprio.

Di ajang bergengsi itu, Raline tampak mengenakan gaun berwarna royal blue karya desainer Michael Cinco. Ia juga mengenakan aksesoris kalung berlian dari Chopard. Raline mengungkapkan kegembiraannya ketika mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pemutaran film Killers of The Flower Moon.

"Hai teman-teman, hari ini hari pertama jalan di Cannes Film Festival dan ini film yang aku sangat excited banget untuk nonton karena it's one of my favorite directors, Martin Scorsese, dan aktornya Leonardo DiCaprio," kata Raline Shah di Instagram pribadinya pribadinya @ralineshah, Minggu (21/5).

"Dan film ini, it's from a book and i love this book. I'm excited to share with you what i think about it and my journey, Bismillah," sambungnya.

Setelah menonton film Killers of The Flower Moon, Raline sangat menikmati film yang berdurasi 3,5 jam tersebut. "Tiga setengah jam sinema murni membuat semua penonton benar-benar tertarik. Film itu sangat spektakuler," katanya.

Pada pemutaran kedua yaitu film Fireband. Raline mengenakan kebaya biru dan batik saat tampil di karpet merah. Dirinya sangat bangga ketika menunjukkan busana khas Indonesia tersebut.

"Hari ini aku menggunakan kebaya dan batik buat premier film yang kedua (Fireband). I am really excited to be on the red carpet and my national custome which is the Indonesian kebaya and my batik," ujarnya di Instagram story miliknya. (Z-4)