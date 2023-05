Identitas Tamu Acara ‘Suchwita’ Suga BTS Bikin Gempar

TEASER acara Suchwita yang dipandu Suga BTS jadi perbincangan sejak dikeluarkan Senin (15/5) di channel YouTube BANGTANTV. Bintang tamu dalam episode 11 mendatang adalah perempuan pertama yang tampil di acara Suchwita.

“Suchwita selalu mengundang bintang tamu yang tidak pernah kalian duga,” ungkap Suga dalam teaser tersebut.

Lalu sang idol menaikkan ekspektasi dengan menambahkan, "Semuanya, bersiaplah untuk terkejut,” tambah dia.

Setelah itu, Suga menyapa sang bintang tamu dengan membungkuk hormat 90 derajat. Hanya sebagian dari wajah bintang tamu yang terungkap, tapi wajahnya yang khas membuat penonton dapat dengan cepat mengenalinya sebagai aktris Lee Na-young.

Saat pelantun 'Haegeum' itu bertanya apakah ini pertama kalinya sang aktris tampil di konten YouTube, dia menjawab:

Bukan hanya YouTube, aku tidak pernah berbicara banyak tentang diriku sebelumnya,” jelas dia.

Dengan ini, Lee mengejutkan netizen dengan memilih ‘Suchwita’ sebagai penampilan variety show pertamanya dalam 11 tahun setelah ‘Infinity Challenge’ pada 2012.

Saat Suga bertanya apakah Lee biasanya minum alkohol, aktris tersebut tertawa dan berkata,

"Aku juga manusia,” jawab Lee Na-young.

Suga bertanya pada Lee tentang sisi tak terduganya. Lee Na-young mengungkapkan bahwa dia lebih banyak hanya memakai baju olahraga.

Pada hari itu, Lee Na-young mengaku saat dia mendengar lagu ‘People’ milik Suga, dia cenderung banyak memikirkan orang-orang. Mendengar ini, Suga bersimpati padanya, mengatakan bahwa mereka memiliki banyak kesamaan.

Meskipun itu merupakan kombinasi tak terduga dari aktris papan atas dan penyanyi papan atas, mereka menunjukkan chemistry yang tak terduga.

Na-young juga mengundang tawa dengan mengungkapkan sisi uniknya dengan mengatakan bahwa dia sangat menyukai komedi. Aktris itu juga memikirkan apakah dia harus pergi ke ‘Comedy Big League’.

Kim Na-young merupakan aktris terkenal yang sudah membintangi beragam drama dan film korea. Ia dikenal karena peran utamanya dalam seri TV Ruller of Your Own World (2002) dan Ireland (2004) dan film Someone Special (2004) dan Maundy Thursday (2006). Na-young merupakan istri dari aktor Kin Wo Bin.

Meski hanya teaser singkat sekitar satu menit, responnya sangat eksplosif. Netizen yang melihat pertemuan keduanya yang belum pernah terjadi sebelumnya menunjukkan kekaguman dan berkomentar:

“Ini gila, apa yang terjadi dengan skala ini...",

"Lee Na Young di acara bincang-bincang",

"Pemilihan ini memungkinkan karena pesona Suga".

Halsey Ingin Kolaborasi

Pelantun ‘bad of love’ Halsey mengaku sejak 2020 telah mengungkapka keinginannya berkolaborasi dengan Suga BTS di album terbaru miliknya. Kolaborasi grup musik BTS dengan Halsey telah terjalin sejak lagu ‘Boy With Luv’ di album Persona empat tahun lalu.

“Kolaborasi itu benar-benar luar bisa,” kata Halsey.

Ia mengatakan, saat anggota BTS mulai mengeksplorasi musik solo mereka dan Ia mendengarkan lagu-lagu mereka. Khusus alnum Suga BTS ‘Agust D’ Halsey mengaku sampai mencari arti lirik lagunya dan makin terpesona.

"Saya sampai berpikir bahwa, 'Hal-hal ini sangat introspektif.' Isinya tentang kesehatan mental dan kekacauan batinnya, dia adalah pria yang sangat pendiam dalam kehidupan nyata, dan saya baru mendengarkannya sudah tersentuh."

Dia kemudian menjelaskan bahwa Suga adalah anggota BTS yang diharapkan siapa pun untuk berkolaborasi dengannya. Halsey merasa bahwa lirik lagu Suga dan dirinya terhubung.

“Saya tahu saya harus membuatnya menjadi bagian dari rekaman ini. Saya tahu bahwa Suga BTS akan merasakan bagaimana rasanya menjadi manik, menjadi introspektif,” tandas dia. (Z-10)