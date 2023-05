Sejumlah Artis Ramaikan Playoff NBA 2023 Termasuk Suga BTS dan Adele

SEJUMLAH selebritis hadir untuk memeriahkan Final NBA 2023. Suga BTS salah satunya, selain jadi global ambasador NBA, Ia juga bertugas meramaikan final kejuaraan NBA tersebut.

Sebelumnya, NBA resmi meluncurkan kampanye bertema ‘We Are All in The Finals’ dalam rangka menyambut final NBA 2023. Pertandingan final NBA 2023 dijadwalkan akan dimulai pada 2 Juni pukul 07.30 WIB.

Demi menyambut pertandingan akbar tersebut, NBA mengajak beberapa selebritas untuk turut meramaikan final NBA 023. Selain Suga BTS, final NBA 2023 juga akan dimeriahkan oleh penyanyi Inggris Adele.

Adele akan menyanyikan lagu ‘Hometown Glory’ yang merupakan salah satu lagu utama final NBA.

“Final NBA merupakan pertunjukan berskala global yang menjadi puncak dari rangkaian perjalanan pertandingan sepanjang musim," kata Chief Marketing Officer NBA Tammy Henault.

"Kami sangat senang dapat menyatukan para pemain legenda NBA, selebritis, dan para penggemar untuk berbagi emosi dan antusiasme mereka pada momen yang paling ditunggu," lanjut dia.

Sebagai informasi, kampanye final NBA 2023 bertajuk ‘We Are All in The Finals’ akan menampilkan cuplikan video berbagai momen basket NBA

Mulai dari momen emosional dan interaksi penggemar selama menonton pertandingan, legenda basket, ikon olahraga Amerika, hingga cuplikan kehadiran selebritas ketika menikmati ajang NBA.

Kampanye final NBA 2023 juga akan berupa tur Trofi Larry O'Brien yang merupakan piala yang tengah diperebutkan oleh setiap tim basket Amerika saat ini.

Roadshow Trofi Larry O'Brien tersebut akan dimulai dengan mengunjungi berbagai tempat populer di kota New York.

Selain itu, Trofi Larry O'Brien juga mengunjungi sirkuit tempat berlangsungnya ajang Formula 1 (F1) GP Miami di Hard Rock Arena Miami. Trofi Larry O'Brien pun bakal mampir di ajang balapan kuda Kentucky Derby serta pameran anjing di Westminster Kennel Club Dog Show. (Z-10)