Dokumenter Suga dan J-Hope BTS Bakal Tayang di Bioskop

FILM dokumenter Suga BTS yang bertajuk ‘Suga: Road to D-Day’ akan ditayangkan di bioskop seluruh dunia, loh! Tak hanya Suga, film dokumenter J-Hope BTS ‘J-Hope in The Box’ pun akan hadir di bioskop.

Sebelumnya, film dokumenter J-Hope dan SUGA ini telah tayang di Disney+ pada Februari.

Penayangan film dokumenter di bioskop tersebut adalah untuk menyambut peringatan ulang tahun BTS ke-10 pada 16 Juni mendatang.

J-Hope In The Box maupun Suga: Road to D-Day berisi tayangan mengenai proses produksi album solo J-Hope maupun Suga hingga penampilan live mereka.

J-Hope In The Box, menceritakan tentang produksi solo resmi pertama J-Hope hingga penampilan panggung perdananya di festival musik Lollapalooza. Sementara itu, Suga: Road to D-Day adalah kompilasi perjalanan Suga yang ingin menyampaikan pesan melalui musik dan album solonya serta berinteraksi dengan artis di seluruh dunia.

Film dokumenter tersebut tentunya menarik perhatian para fans BTS, Army, terkait passion mereka dalam bidang musik dan perjuangan keduanya sebagai seorang musisi terbaik.

Di film dokumenter juga akan memperlihatkan bagaimana aktivitas Suga dan J-Hope yang belum pernah ditayangkan ke publik. Adapun tiket film dokumenter Suga: Road to D-Day dan J-Hope In The Box akan dibuka pada 16 dan 17 Mei 2023 sesuai dengan waktu di tiap negara yang menayangkan.

Seperti yang diketahui, J-Hope sendiri kini tengah menjalankan wajib militer, menyusul anggota BTS, Jin. Member yang memiliki nama asli Jung Hoseok ini telah masuk wamil pada April 2023.

Sedangkan Suga BTS sedang melakukan konser dunia dengan tajuk 'Suga Agust D Tour'. Konser Suga akan digelar di Indonesia pada 26-28 Mei 2023 mendatang. (Z-10)