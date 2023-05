David Foster Manggung di Indonesia Agustus Mendatang

MUSISI legendaris David Foster bakal manggung di Indonesia, 12 Agustus 2023 mendatang. Hal ini telah dikonfirmasi oleh Color Asia Live selaku promotor yang akan membawa David Foster ke Indonesia untuk menggelar konser bertajuk ‘Hitman Asia Tour 2023 di Sentul International Convention Centre (SICC), Bogor, Jawa Barat.

David Foster, the Hitman, musisi serta pengarang lagu dan produser rekaman asal Kanada itu, akan mengajak para pecinta musik di Indonesia untuk bernostalgia dengan lagu-lagu hitsnya.

Dalam konser ini Ia juga akan berkolaborasi bersama sederetan musisi top dunia yaitu Peabo Bryson, Michael Bolton, Katharine McPhee, Loren Allred dan penyanyi pop Indonesia, Raisa.

David Foster adalah salah satu komposer paling terkenal di masanya. Dengan 16 Grammy Awards, termasuk tiga untuk kategori Producer of the Year, Emmy Award, Golden Globe, dan tiga nominasi Oscar untuk Best Original Songs. Foster memiliki reputasi sebagai pencari bakat baru paling baik dan sangat jeli.

“Ia juga berperan penting dalam karir Celine Dion, Josh Groban, dan Michael Buble,” kata Managing Director Color Asia Live, David Ananda dalam siaran resminya.

Karena itulah, Color Asia Live akan menampilkan David Foster bersama sederetan musisi top dunia dan diva muda Indonesia, Raisa, untuk menghibur dan mengajak para pecinta musik Indonesia bernostalgia bersama dalam sebuah intimate evening concert,” imbuhnya.

Tiket untuk konser ini sudah bisa didapatkan melalui aplikasi maupun website tiket.com mulai 12 Mei besok pukul 13.00 WIB. Tiket & Hitman

Asia Tour 2023 akan tersedia dalam tujuh kelas yakni:

Super VVIP (Rp5.000.000),

VVIP (Rp4.000.000),

Diamond VVIP (Rp3.000.000),

Golden (Rp2.100.000),

Silver (Rp1.250.000),

Bronze (Rp1.000.000),

Red (Rp825.000). (Ant/Z-10)