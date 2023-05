Film Hello Gosh Gentayangan di Bioskop Mulai 11 Mei

FILM Hello Ghost yang diadaptasi dari Hello Gosh versi Korea Selatan resmi tayang di bioskop mulai besok Kamis (11/5).

Plot film bergenre komedi dan disutradarai oleh Indra Gunawan dipercaya tak jauh dari cerita aslinya.

Skenario film ini ditulis oleh Young-Tak Kim dan Alim Sudio. Hello Ghost menjadi film berikutnya yang di-remake setelah sebelumnya sukses membuat film Miracle in Cell No. 7 versi Indonesia.

Film Hello Gosh dibintangi oleh Onadio Leonardo, Enzy Storia, dan Indro Warkop. Selama 1 jam 54 menit, penonton akan disuguhkan perjalanan kisah hidup Kresna (Onadio Leonardo) yang berusaha berulangkali untuk bunuh diri.

Setelah upaya bunuh dirinya tidak berhasil, Kresna (Onadio Leonardo) menemukan dirinya dikejar oleh empat hantu dengan karakteristik yang berbeda. Kuatno (Indro Warkop), hantu tua yang mata keranjang, Bima (Tora Sudiro), hantu perokok yang dulunya menjadi supir angkot, Lita (Hesti Purwadinata), hantu melankolis yang mudah menangis, dan Chika (Ciara Brosnan), hantu kecil yang suka menggunakan sepatu roda.

Mereka hanya akan pergi jika Kresna memenuhi permintaan mereka masing-masing. Meskipun Kresna merasa tak berdaya, akhirnya ia menuruti keinginan mereka.

Namun, dalam proses menyelesaikan misi-misi itu, Kresna sendiri menemukan arti baru dalam hidupnya dan jatuh cinta pada Suster Linda (Enzy Storia).

Film ini bukanlah film komedi pada umumnya, namun juga mengadaptasi cerita kehidupan yanh terjadi di tengah masyarakat pada umumnya. Para pemain juga memberikan usaha yang maksimal untuk memerankan karakter mereka. (Z-10)