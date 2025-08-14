Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
BIOSKOP XXI kembali menghadirkan berbagai film terbaru di minggu ini, mulai dari drama keluarga, komedi, hingga horor yang menegangkan. Bagi kamu yang sedang mencari rekomendasi film untuk ditonton di bioskop, berikut adalah daftar 9 film yang tayang di Bioskop XXI pekan ini beserta genre dan informasi singkatnya.
Film ini menggabungkan komedi segar dengan sentuhan fiksi ilmiah dan sedikit ketegangan thriller. Ceritanya unik dan cocok untuk penonton yang mencari hiburan ringan dengan twist mengejutkan.
Kisah mengharukan antara ayah dan anak yang dibalut dengan humor khas keluarga Indonesia. Film ini menyajikan pesan moral yang menyentuh hati.
Film penuh aksi dan drama ini mengangkat kisah perjuangan dan keberanian di medan perang. Cocok bagi pencinta film bertema heroik.
Menghadirkan horor supranatural dengan bumbu konflik rumah tangga. Film ini menjanjikan suasana tegang dari awal hingga akhir.
Film horor misteri asal Hollywood yang menawarkan atmosfer gelap dan plot penuh kejutan.
Kisah emosional tentang perjuangan pasangan untuk mendapatkan keturunan. Film ini penuh dengan pesan tentang cinta dan kesabaran.
Film romantis yang unik dengan premis perjalanan waktu, menghadirkan kisah cinta yang tak biasa.
Sekuel horor Indonesia yang terinspirasi dari mitos lokal, siap membuat penonton merinding.
Film drama yang mengangkat kisah cinta dan penebusan, penuh dengan konflik emosional.
Itulah daftar 9 film yang tayang di Bioskop XXI minggu ini. Dengan pilihan genre yang beragam, kamu bisa memilih sesuai selera—apakah ingin tertawa, menangis, atau merinding ketakutan. Jangan lupa ajak teman atau keluarga untuk menambah keseruan nonton di bioskop!
hari ini setidaknya ada empat judul film Indonesia yang mulai tayang di jaringan bioskop seperti XXI. Berikut adalah judul film Indonesia baru yang tayang di bioskop hari ini, Rabu, (14/8).
Film animasi lokal Jumbo resmi mencetak sejarah. Dalam waktu hanya 60 hari sejak penayangannya, film ini berhasil meraih 10 juta penonton di Indonesia.
Untuk melihat jadwal tayang film bioskop ini kalian bisa mengeceknya melalui aplikasi. Pada bulan Juni ini terdapat belasan film Indonesia yang tayang dan akan tayang di bioskop.
