Daftar film tayang di bioskop xxi pekan ini(YouTube)

BIOSKOP XXI kembali menghadirkan berbagai film terbaru di minggu ini, mulai dari drama keluarga, komedi, hingga horor yang menegangkan. Bagi kamu yang sedang mencari rekomendasi film untuk ditonton di bioskop, berikut adalah daftar 9 film yang tayang di Bioskop XXI pekan ini beserta genre dan informasi singkatnya.

Daftar 9 Film Terbaru di Bioskop XXI Minggu Ini

1. My Daughter Is A Zombie (Komedi, Sci-Fi, Thriller)

Film ini menggabungkan komedi segar dengan sentuhan fiksi ilmiah dan sedikit ketegangan thriller. Ceritanya unik dan cocok untuk penonton yang mencari hiburan ringan dengan twist mengejutkan.

2. Panggil Aku Ayah (Komedi, Drama, Keluarga)

Kisah mengharukan antara ayah dan anak yang dibalut dengan humor khas keluarga Indonesia. Film ini menyajikan pesan moral yang menyentuh hati.

Baca juga : Film Tayang Hari Ini di XXI, Merah Putih One for All, Tinggal Meninggal, hingga La Tahzan

3. Believe: Takdir, Mimpi, Keberanian (Aksi, Drama, Perang)

Film penuh aksi dan drama ini mengangkat kisah perjuangan dan keberanian di medan perang. Cocok bagi pencinta film bertema heroik.

4. Sihir Pelakor (Horror, Supranatural, Thriller)

Menghadirkan horor supranatural dengan bumbu konflik rumah tangga. Film ini menjanjikan suasana tegang dari awal hingga akhir.

5. Weapons (Horror, Misteri, Thriller)

Film horor misteri asal Hollywood yang menawarkan atmosfer gelap dan plot penuh kejutan.

Baca juga : 5 Film Bertema Kemerdekaan Indonesia yang Wajib Ditonton saat 17 Agustus

6. Lyora: Penantian Buah Hati (Drama, Keluarga)

Kisah emosional tentang perjuangan pasangan untuk mendapatkan keturunan. Film ini penuh dengan pesan tentang cinta dan kesabaran.

7. Sore: Istri dari Masa Depan (Drama, Romantis)

Film romantis yang unik dengan premis perjalanan waktu, menghadirkan kisah cinta yang tak biasa.

8. Pamali: Tumbal (Horror)

Sekuel horor Indonesia yang terinspirasi dari mitos lokal, siap membuat penonton merinding.

9. La Tahzan: Cinta, Dosa, Luka (Drama)

Film drama yang mengangkat kisah cinta dan penebusan, penuh dengan konflik emosional.



Tips Nonton di Bioskop XXI

Cek jadwal tayang terbaru melalui website resmi 21cineplex.com atau aplikasi M-Tix sebelum membeli tiket.

Pilih kursi dan waktu yang nyaman untuk pengalaman menonton maksimal.

Gunakan promo atau diskon kartu member XXI untuk hemat biaya.

Kesimpulan

Itulah daftar 9 film yang tayang di Bioskop XXI minggu ini. Dengan pilihan genre yang beragam, kamu bisa memilih sesuai selera—apakah ingin tertawa, menangis, atau merinding ketakutan. Jangan lupa ajak teman atau keluarga untuk menambah keseruan nonton di bioskop!