Film Tayang Hari Ini di XXI, Merah Putih One for All, Tinggal Meninggal, hingga La Tahzan

TANGGAL 14 Agustus menjadi medan ‘tempur’ bagi sejumlah judul film baru dari berbagai genre yang rilis di bioskop. Tercatat, hari ini setidaknya ada empat judul film Indonesia yang mulai tayang di jaringan bioskop seperti XXI.

Berikut adalah judul film Indonesia baru yang tayang di bioskop hari ini, Rabu, (14/8).

1. Merah Putih One For All (Animasi)

Di sebuah desa yang tenang dalam semangat menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia, sekelompok anak terpilih menjadi "Tim Merah Putih" untuk menjaga bendera pusaka yaitu bendera yang selalu dikibarkan pada setiap upacara 17 Agustus tiap tahunnya.

Namun 3 hari sebelum upacara, bendera itu hilang, delapan anak dari berbagai latar belakang budaya — Betawi, Papua, Medan, Tegal, Jawa Tengah, Makassar, Manado, dan Tionghoa — bersatu dalam misi heroik: menyelamatkan bendera merah putih pusaka yang hilang secara misterius.

Mereka harus mengatasi perbedaan, menembus sungai, hutan, dan badai, bahkan meredam ego masing-masing, demi satu tujuan mulia: mengibarkan bendera di Hari Kemerdekaan. Dengan keberanian, kerja sama, dan cinta tanah air, mereka menunjukkan bahwa perbedaan bukanlah halangan, melainkan kekuatan.

Mereka memulai petualangan mencari Bendera, menelusuri hutan, sungai, dan menghadapi konflik batin. Film ini penuh dengan momen lucu, menegangkan, emosional, dan menggugah jiwa, sarat nilai persatuan, persahabatan, dan semangat cinta nasionalisme anak-anak Indonesia masa kini.

2. Tinggal Meninggal (Komedi, Drama)

Ketika ayahnya meninggal, Gema (Omara Esteghlal), seorang pemuda canggung terkejut saat mendapatkan perhatian dari teman-teman kantornya. Ketika kehangatan itu hilang dan keadaan kembali dingin seperti semula, ia mulai berpikir: siapa lagi yang harus meninggal? Maka mulailah rangkaian kebohongan yang semakin lama semakin membawa kekacauan.

3. La Tahzan: Cinta, Dosa, Luka.. (Drama)

Alina (Marshanda) yang memiliki keluarga harmonis dan penuh cinta, tak menyangka kehadiran pengasuh baru di rumahnya akan menjadi sebuah ancaman besar. Kini, Alina dihadapkan pada pilihan untuk melepaskan atau berjuang mempertahankan keutuhan keluarganya.

4. Panggilan dari Kubur (Horor, Drama)

Tidak ada satupun ibu di dunia ini yang sanggup menguburkan anaknya sendiri... Itulah yang terjadi pada Alya (Nirina Zubir) ketika bersama suaminya Raka (Nugie) dan putri mereka Yasmin (Firzanah Alya) liburan ke rumah ibunya, Bu Dewi (Muthia Datau) di sebuah desa terpencil. Tapi liburan ini ternyata membawa petaka. Putrinya Yasmin mengalami kecelakaan tragis, dan tenggelam saat bermain di danau.

Dalam suasana duka yang mendalam, Alya tidak dapat membawa jenazah Yasmin kembali pulang ke Jakarta untuk dikuburkan. Karena cuaca dan perjalanan yang tidak memungkinkan, akhirnya Yasmin dimakamkan di halaman belakang rumah ibunya ini. Lalu Alya dan suaminya kembali ke Jakarta, mencoba menjalani hidup seperti biasa. Tapi tidak mudah, Alya selalu merasakan panggilan dari anaknya Yasmin. Perasaan aneh ini mendorong Alya untuk kembali ke desa ibunya untuk melihat kuburan putrinya itu. Dan ternyata kuburan itu memang sudah kosong!

Jasmine sudah bangkit dan menjadi sosok yang mengerikan! Kuburan itu ternyata pernah dikutuk: siapa pun yang dikuburkan di dalam tanah itu, akan hidup kembali menjadi sosok yang menakutkan. Dengan bantuan Basri (Septian Dwi Cahyo) penduduk setempat, mereka mencari Yasmin yang sudah mulai meneror seisi kampung. Bila Alya tidak rela anaknya pergi, apakah sekarang Alya siap menerima kalau Jasmine hidup kembali?. (H-4)