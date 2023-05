Pecinta Serial Marvel, Ini Urutan Sebelum Nonton Guardians of The Galaxy Vol 3 di Bioskop

PECINTA serial marvel harus mulai bersiap nih buat nonton Guardian of The Galaxy vol.3 di bioskop. Film lanjutan kisah pasukan penjaga galaxy ini bakal tayang mulai 3 mei 2023 ini.

Film ini langsung melejit ketika film pertamanya dirilis ban bajir pujian. Apalagi, rumornya, komik Guardians of the Galaxy pun sebenarnya tidak laku keras seperti komik-komik Marvel lainnya.

Namun, sebelum nonton film ini, ada beberapa tips yang Media Indonesia telah rangkum khusus buat kamu nih sobat. Tips ini bukan cuma buat kamu bernostagia sambil nonton serial marvel sebelumnya yang berhubungan dengan film Guardian of The Galaxy (GoTG) vol.3, tapi juga sebagai panduan agar kamu engga roaming nih sobat.

Yuk disimak sampai akhir:

1.Guardians of the Galaxy (2014)

Ini merupakan film pertama Guardian of The Galaxy yang ditayangkan hampir satu dekade yang lalu. Di awal ceritanya, film ini lebih banyak mengenalkan masing-masing karakter dari Guardians of the Galaxy itu sendiri.

Mulai dari Peter Quill, Drax, Gamora, Rocket hingga Groot dan karakter-karakter lainnya ditampilkan di film ini. Beberapa hal yang membuat film ini kemudian menjadi digemari adalah karena sebagai sebuah film superhero, Guardians of the Galaxy dikemas dengan komedi.

Ditambah lagi, soundtracknya yang kembali ke era masa lalu, membuat hampir semua orang mencari tahu lagu-lagu apa saja yang hadir di film Guardians of the Galaxy.

2. Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)

Tiga tahun berselang, film keduanya rilis di bioskop. Setelah mulai menyatu dari masing-masing dunia yang berbeda, kini Peter Quill berada di semesta yang mempertemukannya dengan ‘ayahnya’.

Di film ini pula para penjaga semesta bertemu dengan mantis dan satu akhir yang penuh kejutan serta sedih di penghujung filmnya.

3.Avengers: Infinity War (2018)

Di film ini para penjaga semesta bertemu dengan Avengers. Tujuannya untuk menaklukkan Thanos.

Pangkal masalah dimulai ketika Gamora menghilang dan membuat Peter Quill ingin membalaskan dendamnya kepada Thanos.

Buat yang masin gingat dengan setiap scene memorable di Infinity War, tentunya sudah pada tahu dengan nasib para penjaga semesta ini.

4. Avengers: Endgame (2019)

Berselang satu tahun kemudian, para penjaga semesta ini kembali dari ‘tidur panjangnya’. Setelah pertarungan dengan Thanos selesai, para penjaga semesta bersepakat untuk bertualang kembali ke berbagai galaksi.

Salah satunya adalah dengan mengajak Thor, yang merupakan bagian dari Avengers.

5. Thor: Love and Thunder (2022)

Film ini baru saja rilis tahun lalu. Namun, penampilan para penjaga semesta ini hanya terbilang singkat di bagian awal.

Thor dan Guardians of the Galaxy terpaksa berpisah karena Thor harus menyelamatkan Sif. Sedangkan Guardians of the Galaxy tetap harus menjalankan tugas mereka sebagai pelindung galaksi.

Setelah momen perpisahan dengan Thor, Guardians of the Galaxy sama sekali enggak muncul lagi hingga akhir film. Namun, setidaknya, dari penampilan singkat ini, kamu pastinya sudah bisa menebak rencana apa yang akan dilakukan para penjaga semesta ini di Guardians of the Galaxy Vol.3.

Pastikan kamu untuk nonton film terbaru dari Marvel berjudul Guardians of the Galaxy Vol.3 di bioskop yang akan tayang pada 3 Mei 2023 ya sobat! (Z-10)