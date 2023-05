Guardians of the Galaxy Vol 3 Bertahan di Puncak Box Office

FILM superhero Marvel, Guardians of the Galaxy Vol 3, sukses bertahan di puncak Box Office untuk pekan kedua secara beruntun setelah meraup pendapatan sebesar US$60,5 juta untuk meraih pendapatan global melewati setengah miliar dolar.

Film terbaru dari tim superhero yang dibintangi oleh Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, dan Vin Diesel, itu, kali ini, melakukan misi untuk menyelamatkan Rocket Racoon.

Guardians of the Galaxy Vol 3 sukses menggusur The Super Mario Bros. Movie dari puncak Box Office pekan lalu. Namun, film yang berdasarkan dari gim video itu telah meraup pendapatan total dari seluruh dunia sebesar US$1,2 miliar, dan bertahan di peringkat kedua dengan raihan US$13 juta.

Film komedi romantis Book Club: The Next Chapter menduduki peringkat ketiga di debutnya di Box Office setelah meraup pendapatan sebesar US$6,5 juta.

Film ini mengisahkan petualangan empat sahabat perempuan yang menampilkan Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen, dan Mary Steenburgen yang melakukan perjalanan ke Italia.

Film horor Evil Dead Rise turun satu peringkat ke posisi empat dengan raihan US$3,7 juta. Film produksi Warner Bros itu menampilkan kakak beradik Lily Sullivan dan Alyssa Sutherland.

Posisi kelima ditempati oleh film komedi drama Are You There God? It's Me, Margaret, yang meraup pendapatan sebesar US42,5 juta. (AFP/Z-1)