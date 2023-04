Kolaborasi Taeyang Lisa Blackpink, Shoong! Terdengar Makin Menggoda

TAEYANG Bigbang resmi meluncurkan mini album terbarunya Down to Earth Selasa (25/4). Peluncuran album ini dibarengin dengan penayangan video performance dance Shoong! bersama Lisa Blackpink.

Shoong! merupakan salah satu single dalam Down to Earth. Video musik Shoong! hadir dengan nuansa R&B nan groovy.

Video musik itu dibuka dengan beat mengentak dengan Taeyang berdiri di sebuah tangga yang mulai menyanyikan lagu itu.

Memasuki bait kedua, Taeyang mulai menari diiringi para penari latar dengan busana gemerlap bernuansa merah dan hitam. Ketukan yang mulanya hadir dengan santai mulai beranjak menjadi lebih padat.

Lisa Blackpink yang dinanti akhirnya tiba dengan vokal high pitch khas miliknya. Ini lah yang kemudian membuat single Shoong! terdengar semakin 'menggoda'.

Ketukan irama menghentak kembali masuk di saat Lisa mulai melantuntan bait rap yang makin mempertebal nuansa R&B nan funky di lagu ini.

Di bait tersebut, Lisa Blackpink dan Taeyang nampak saling beradu dansa dengan luwes untuk menuju bagian akhir dari lagu. Pada bait terakhir, giliran sang pemilik lagu Taeyang yang kembali lewat vokal mendayu dan menjadi refrain dari Shoong!.

Shoong! kemudian beranjak menuju outro saat Taeyang dan Lisa mulai menari diiringi oleh penari latar mengikuti aransemen lagu yang semakin menghentak. Secara keseluruhan, Shoong! merupakan R&B modern yang merepresentasikan gaya Hallyu masa kini.

Di sepanjang lagu Shoong!, baik Taeyang maupun Lisa Blackpink menonjolkan gaya vokal dan tarian yang menggambarkan pengaruh besar produk budaya AS dalam musik Kpop. Namun di satu sisi, unsur Hallyu maupun ke-Korea-an juga tetap terpelihara.

Selama ini Taeyang dikenal sebagai satu dari member Bigbang. Ia menjalani debut di boyband itu pada 2006, bersama G-Dragon, T.O.P, Daesung, dan Seungri. Saat menjalani debut, Taeyang berusia 17 tahun.

Dia segera membuktikan kemampuannya sebagai solois lewat mini album solo pertamanya Hot dengan lagu utamanya Only Look At Me pada 2008, diikuti beberapa lagu R&B terpopuler di Kpop hingga kini, termasuk Wedding Dress (2009), I Need A Girl (2010) dan Eyes, Nose, Lips (2014) dan Vibes ft Jimin BTS (2022).